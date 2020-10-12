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【復合有望？】馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞　Martin晒「未婚車」回應結婚傳聞

娛樂 10:12 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

馮盈盈舊愛罕有開腔回應緋聞，晒「未婚車」指自己仍未結婚。

港姐馮盈盈於去年底宣布與醫生男友Martin結束4年情。雖然馮盈盈與Martin已去到同築愛巢、談婚論嫁的階段，可是仍然分手收場。雖然二人各有緋聞，但仍不時被傳媒影到他們相聚。

近日傳出Martin與新歡入紙排期結婚，疑與馮盈盈復合無望，Martin難得在社交網站發文就事件開腔。

【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望

Martin與疑似新歡合照。（instagram圖片）

Martin疑將結婚

曾與馮盈盈拍拖4年的醫生男友Martin，回復單身後曾被影到與疑似新歡拍拖睇日落，而馮盈盈亦與大隻小生鄭衍峰傳出緋聞，兩邊雖似重新出發，但又不時被傳媒影到盈盈與Martin不時相約見面，估計二人還是有復合的可能。

不過於日前，Martin在其社交網站分享與一名美女的合照，二人向著鏡頭露出甜蜜笑容，Martin更配上陳奕迅名曲《幸福摩天輪》歌詞「人間的跌盪，默默迎送」。隨即被傳媒爆出一名與Martin同名同姓的男子鍾文浩入紙結婚，年齡更與Martin相約，即傳出Martin疑似與新歡結婚的消息。

【姊妹不和】馮盈盈生日未跟鄭衍峰慶祝　FYY回應江嘉敏不和事件

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【台慶晚裝】馮盈盈電台公開月事被批評　FYY發長文剖白：月經是女性生活的一部分

Martin回應婚訊

作風低調的Martin昨日（10月11日）在其私人社交平台罕有回應傳聞，他貼出一張名車照片，並留言澄清自己仍然未婚：「介紹番~我架未婚車。」並表示「文浩」這個名字很普遍，自己「not married yet」，與馮盈盈仍有機會再續前緣。

2016年港姐馮盈盈參選時已經承認有圈外醫生男友Martin，入行後更毫不避諱，經常在社交網站放閃，去年更共築愛巢，開展試婚生活，可惜「相見好同住難」，經商討後二人於去年底宣佈結束四年情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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