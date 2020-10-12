糖兄妹出道10周年互爆對方秘密　糖兄「花式玩命」大膽問糖妹為何不拍拖

▲ 糖兄妹接受許文軒訪問。

日前糖兄妹作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）訪問，大談出道10周年及二人合體推出實體專輯感受。

糖兄說：「感嘆10周年都仍存在，因為要明白現在世界轉變得如此快，有些東西一兩年已經好似好耐，所以我們經歴致10年真是不容易。」

糖妹說：「我們有5年時間沒以糖兄妹名義出歌，那段時間大家分開發展，糖兄做幕後音樂，我去了拍劇及做主持，是了人留意自己，不過注意力全去了我演戲同主持那處，近年上了《流行經典50年》又或自己拍Cover片，大家又好像留意回這個女仔是很認真唱歌，所以我猜10周年都是時候出來見大家。」

二人於節目亦互爆小秘密，問到糖妹死穴時，糖兄即說：「有好多都不能講得！為何妳那麼久都不拖拍？」糖妹笑說：「哈哈！不用急，我媽咪話年紀再大些生仔會好辛苦，我心諗生仔都要諗，未諗到這一Part住。」糖兄直言叫糖妹不用擔心，因為科技進步，年紀大都可以生仔。

談到糖兄令糖妹不滿的事情時，糖妹說：「他時常忘記帶証件，為何點解這件事可以試過兩次！」糖兄說：「是不同的，因為一次是身份證、另外一次是回鄉證，其中一次因此而直情去不到內地工作，自此之後同事及老婆都會提醒我，這件事我自己都好不滿。」