【隔夜菜危機】70歲慳家媽媽上吐下瀉險成敗血病　女兒心痛：隔夜菜是健康殺手

▲ 70歲媽媽因進食變壞隔夜餸致食物中毒。

食隔夜菜不但有致癌風險，更有機會出現食物中毒！台灣一名藝人近日就在社交平台分享70歲媽媽住院情況，原因就是「吃隔夜菜中毒」，她透露，媽媽平時非常節儉，不時吃隔夜菜，沒想到最後竟要住院治療。

台灣藝人黃錦雯近日在facebook透露，70歲的媽媽緊急入院。她表示，媽媽平日個性非常節儉，因此不時將隔夜菜翻熱一次又一次，直至吃完為止。

都講不聽，所以老天爺這次給她懲罰，住院治療。

有酸餿味仍照食

原來，錦雯媽媽因為吃隔夜菜中毒，差點引發敗血病。據台灣媒體報道，早前媽媽煮了很多芋頭米粉，沒吃完放在雪櫃好幾天，又買了肉羹再煮，結果出現上吐下瀉、發燒等症狀，醫生最初診斷為腸胃型感冒，但吃藥後仍無改善，繼續不斷肚瀉，錦雯發現不對勁，陪媽媽到醫院看急症，才知道是食物中毒。

因為媽媽掛急診時肚子已經有腹水，幾近於腹膜炎，差點就要惡化成敗血症！

錦雯回想，當時媽媽在吃翻熱的芋頭米粉肉羹時，她剛好經過，聞到一股怪怪的酸餿味，但媽媽堅稱那時肉羹裡加的醋味，不以為然地吃下肚。

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呼籲別再吃隔夜菜

她連日來都陪伴著媽媽待在醫院，媽媽已6天不能進食，而且一直在痾水，需要打抗生素治療，而她每隔2、3小時就要幫忙換弄髒了的床單。錦雯表示，收到很多網民打氣。她藉此機會提醒大家，

不要再吃隔夜菜，隔夜菜是健康殺手，會對身體造成傷害，真的要付出很大代價！

台灣李口長庚腎臟科主任顏宗海表示，大部分的微生物都有7至60度之間最易滋生，所以有剩菜一定要放雪櫃，雪櫃的溫度是4度，可以抑制微生物滋長，而剩菜最多放一天，吃不完就應該倒掉，不要再翻熱進食。

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本港食安中心建議

本港食安中心也曾指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

食安中心指，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

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責任編輯：王明芳