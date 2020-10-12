【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案　個案再回升至雙位數

▲ 消息指今日新增約11宗確診個案。

新冠肺炎疫情反覆，消息指，本港今日（12日）新增約11宗確診個案，個案再回升至雙位數。昨日（11日）新增7宗確診個案，當中包括3宗輸入個案，以及4宗與之前個案相關的個案。

昨日新增的本地個案包括2人為葵涌國寶之家群組，一人為「China Secret」酒吧群組，另有一人為早前確診者的密切接觸者，即看：【下一頁】

另外，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（11日）表示，本港過去未有連續14日以上出現零本地確診個案，相信本港仍處於第三波疫情，若高危點失控，冬天隨時有過萬人染疫，並有過千人死亡，即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩