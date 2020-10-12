【使徒行者3】林峯回歸TVB演台慶劇　收費台今晚率先播《使徒行者3》【有片】　

▲ 《使徒行者3》

林峯回歸TVB與苗僑偉、馬國明、黃智雯、張振朗、袁偉豪、黃翠如、蔡思貝、連詩雅等合演的TVB台慶劇《使徒行者3》，在11月16日於TVB免費播出。

不過，於TV Gold、TVB Anywhere、騰訊視頻，以及有TVBI的海外合作平台在今晚（10月12日）同步上架。

其實上一輯《使徒行者2》也是在騰訊視頻優先播早香港1個半小時，VIP用戶更可以早一個星期收看。此外，當年《踩過界》、《再創世紀》等，也是先在收費視頻播出。