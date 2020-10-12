【使徒行者3】林峯回歸TVB演台慶劇 收費台今晚率先播《使徒行者3》【有片】 娛樂 10:24 2020/10/12 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 ▲ 《使徒行者3》 林峯回歸TVB與苗僑偉、馬國明、黃智雯、張振朗、袁偉豪、黃翠如、蔡思貝、連詩雅等合演的TVB台慶劇《使徒行者3》，在11月16日於TVB免費播出。 不過，於TV Gold、TVB Anywhere、騰訊視頻，以及有TVBI的海外合作平台在今晚（10月12日）同步上架。 其實上一輯《使徒行者2》也是在騰訊視頻優先播早香港1個半小時，VIP用戶更可以早一個星期收看。此外，當年《踩過界》、《再創世紀》等，也是先在收費視頻播出。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【使徒行者3】14個主要角色海報首度曝光 馬國明分飾兩角追撃爆seed林峯 14:57 2020/10/09 【使徒行者3】14個主要角色海報首度曝光 馬國明分飾兩角追撃爆seed林峯 【使徒行者3】爆Seed林峯回歸鬥白髮馬國明 釘姐佘詩曼預告片現身？ 17:29 2020/09/29 【使徒行者3】爆Seed林峯回歸鬥白髮馬國明 釘姐佘詩曼預告片現身？ 【使徒行者】沈震軒執二攤演Kobe上位 初入行生活拮据住劏房不敢告知家人 17:06 2020/09/01 【使徒行者】沈震軒執二攤演Kobe上位 初入行生活拮据住劏房不敢告知家人 電視劇 TVB 萬千星輝頒獎典禮 萬千星輝頒獎禮