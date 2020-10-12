【施政報告2020】林鄭月娥：新一份《施政報告》延至11月底前發表　

▲ 特首林鄭月娥宣布周三《施政報告》改期。

林鄭政府第4份《施政報告》，原定周三（14日）發表。不過因應當日深圳將舉行「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」，國家主席習近平亦會南下發表重要講話；特首林鄭月娥稱，她將出席有關活動，部分《施政報告》政策也需尋求中央政府支持，遂把《施政報告》押後至11月底前出爐。

林鄭透露，早前已尋求中央政府支持對港政策，以制定《施政報告》；但上周末收到中央通知，因為經濟、民生政策涉及範圍廣泛，非單一部委決定。她與官員本月要啟程往北京，參與部委協調，就個別項目需親自跟部委研究，才可獲中央最終指示。

她認為，如果新一份《施政報告》，能包括中央支持發展的政策，這對於香港市民恢復經濟信心、以至商業活動注入新動力，也有裨益，她才決定將公布時間稍為押後。她強調做法完全為了香港公共利益，認為做法合適，不過押後時間仍不確定，盼於11月底前找一個星期三，公布新一份《施政報告》。

被問到為何今日才宣布押後發表《施政報告》，她指過去一段時間已向中央提出需要支持的措施，強調不是「拖到」今天才宣布，而是「等到」今天才宣布；中央是在過去的周末才通知她，可與有關的部委一同商討政策，故今早已馬上宣布押後發表《施政報告》。她稱押後發表《施政報告》的決定或會引來批評，但強調此舉是為了香港好，為了讓市民重振香港的信心，「我願意承擔」，並認為其決定是合適。

林鄭指出，新一份《施政報告》未必作出大幅度動用公共開支的措施，即看：【下一頁】

根據《立法會條例》，政府須刊憲指明新一個立法年度的開始日期；按慣例政府於同一天，特首會向立法會議員宣讀新一份《施政報告》，翌日再到立法會出席答問會，回應議員提問。而前特首董建華、梁振英的任期內，《施政報告》曾一改慣例，於每年1月發表。

據新華社報道，深圳經濟特區建立40週年慶祝大會，周三上午於深圳市舉行，屆時，國家主席習近平將出席大會並發表重要講話。

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記者：郭詩詩