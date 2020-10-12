【食用安全】疑家長切生肉後沒洗手沖奶餵食　嬰兒出生10日染沙門氏菌致腸穿窿敗血症命危

▲ 一名出生10日的嬰兒感染沙門氏菌，導致腸穿孔及敗血症，一度命危。

觸摸未經煮食的肉類後一定要洗手！台灣林口長庚紀念醫院近日分享一宗病例，疑有家長切生肉後，沒洗手就沖奶餵嬰兒，導致一名出生僅10日的嬰兒出現壞死性腸炎、腸穿孔、腹膜炎及敗血症等併發症，一度命危。

綜合台灣媒體報道，林口長庚醫院副院長邱政洵表示，本年1月至9月，台灣感染沙門氏菌的幼兒人數比起去年多，主要因為家長沒留意雙手的衞生。該醫院最近接收3名1歲以下因感染沙門氏菌而引發嚴重腸炎、需住院留醫的幼兒。其中年紀最小的患者，是一名出生僅10日的嬰兒，經治療後，情況已穩定下來。

邱政洵表示，長庚醫院研究團隊經過3年多的追蹤，並運用基因體比對研究方法，針對近年台灣沙門氏菌感染疫情作研究，發現在豬肉、雞肉等未經烹煮的肉類上，更常驗出沙門氏菌，一般人直接或間接因而受感染。

他續指，5歲以下幼兒較易發病，尤其是1歲以下嬰幼兒。6個月以下嬰兒若感染沙門氏菌，很大機會引發壞死性腸炎、腸穿孔、腹膜炎及敗血症等併發症，導致命危。一般病人在感染沙門氏菌約6至72小時後，會出現發燒、噁心、嘔吐、頭痛、腹絞痛和腹瀉等症狀，有時糞會帶有黏液和血絲。他提醒，若發現嬰兒出現嘔吐、腹瀉或發燒等症狀，應馬上求診。

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急症科醫生：較常觸發腸胃炎

本港衞生署表示，沙門氏菌常見於食用動物（如家禽、豬、牛）以及寵物（如貓、狗、鳥類和龜等爬蟲類動物）。接觸未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生的蛋及蛋製食品（如布甸），也是較常感染沙門氏菌的途徑。

本港急症科專科馮顯達醫生早前接受TOPick訪問亦指，沙門氏菌普遍透過動物來源傳播，一般人可透過進食蛋、奶、雞肉等感染沙門氏菌。細菌存在於不同媒介，除食物外，也有機會因使用不潔的器具和器皿而受感染。

馮續指，感染沙門氏菌而觸發的疾病一般是腸胃炎，會伴隨腹瀉、發燒及大便帶血等症狀；較嚴重者更可能會因細菌經腸胃進入身體其他部位，引發關節炎、腦膜炎等病症，其中以長者、嬰幼兒、小童或免疫力低人士較易受感染。

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責任編輯：羅嘉欣