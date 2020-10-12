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【新冠肺炎】秋冬將為疫情高危時段　何栢良：可將臨時檢測中心作為冬季常設安排

社會 10:46 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

何栢良形容本港疫情有明顯反彈。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（12日）在本台節目《千禧年代》形容，本港疫情有明顯反彈，當中涉及不少不明源頭個案，提醒市民小心疫情或會在短時間內惡化，又指現時是第四波的初期，秋冬將為疫情高危時段，政府可將臨時檢測中心作為冬季常設安排。

【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案　個案再回升至雙位數

他提到有見社交指施一放寛，馬上就有不明源頭個案，而有關個案離不開餐飲場所及酒吧，但表示收緊防疫措施會嚴重影響經濟，認為要迫不得已情況下才收緊。他認為於疫情未惡化之前，有關場所應嚴格執行有關的防疫措施，在繁忙時段要增加巡查及檢控。

他認為現時檢測量仍然不足，距離「早診斷」的目標若有一段距離，指當局應針對高危群組，如院舍及碼頭等，作定期作強制檢測。何栢良說若政府延長服務時間、增加派發及收集樣本瓶的地點等，令檢測更方便市民，將有助增加市民接受檢測的意欲，又建議可將檢測中心作為冬季高危時間的常設安排。

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責任編輯：郭家穎

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