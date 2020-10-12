【林曉峰離婚】承認跟阿Lo尚未正式離婚　康子妮再被揭跟上司關係非淺

▲ 康子妮離婚手續尚未辦妥。

林曉峰與康子妮今年9月初宣布結束18年婚姻，康子妮跟林曉峰各自展開新生活，轉投保險業的康子妮，卻疑跟保險公司上司傳出戀情，早前被揭坐上司Garry的順風車，令關係疑幻疑真，近日康子妮再揭跟上司關係非淺，就此子妮亦再度回應。

已回復單身康子妮，早前被拍到跟林曉峰為兒子慶生飯局後，當晚便往中環夜店與朋友聚會消遣，至凌晨12時半才離開，離去時有醉意的康子妮便登上其中一位男子的黑色保時捷跑車，二人一同往男方在何文田的豪宅。

▲ 康子妮已轉職保險業。（取自IG）

跟上司共用電郵

事後該男子被發現是康子妮的保險業同事，名為Garry（陳逸汮，G.Chan），約40多歲，為保險業巨子，年薪逾千萬元。有指他與康子妮是大學時的同學，早已認識多年。

康子妮被傳媒問到是否正跟Garry交往，康子妮回覆二人關係，稱：「佢係我老闆。」

康子妮表示外間不要多想。跟對方只是工作關係。而當晚上了對方的車，康子妮解釋因想慳過海錢，故跟車去男方的家樓下，再自行叫車回家。

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▲ 康子妮跟上司Garr很有緣，5年前已曾在網上節目合作。（影片截圖）

近日有傳媒再度發現，上司Garry的社交平台個人資料一欄，所用的電郵名稱跟康子妮一樣，以康子妮的英文名和生日日期為電郵帳號。

康子妮亦向傳媒承認是同一電郵，她指因為半年前替上司成立facebook專頁，因對方從沒有用社交平台，故當時暫用了她的電郵開戶，現時上司已另請專員處理，將會取消她的電郵作登記。

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被外間揣測二關係密切，康子妮回覆一字：「唉」。

她亦承認跟林曉峰的離婚手續尚有不少文件要處理，到真正辦妥時才正式回復單身。

▲ 阿Lo寄情工作，並積極操肌。（取自facebook）

而展開新生活的康子妮，日子亦相當充實，早前便跟一班女性朋友聚會，重現歡顏。至於阿Lo則寄情工作，早前赴內地開工，在酒店隔離時積極操肌。