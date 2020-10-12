【新冠肺炎】楊超發指強制檢測在港難實行　倡政府津貼病人檢測　

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新冠肺炎疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日指本港一直以來的病毒檢測方向和焦點不正確，因政府門診和私家醫生派樽檢測找到的確診者比全民檢測更多，認為資源放錯地方，建議當局將資源放在私家醫生方面，資助其行政費用，讓他們替病人檢測。西醫工會會長楊超發表示，政府可以考慮津貼願意接受檢測的病人部分診金。

楊超發今日（12日）接受電台節目時指，大部分家庭醫生都會勸喻有病徵的病人接受檢測，惟只有約一半病人願意，形容成功率不太理想，但「命中率」高，每100個病人接受檢測，會有2至3人確診。他又指，如強制實施有關政策固然是好，惟在本港實行有難度，「醫生必須尊重病人意願」。

至於政府資助行政費用，他認為是可行方案，另亦可考慮津貼願意接受檢測的病人部分診金，增加病人檢測的機會。另外，現時病人經私家醫生取得樣本瓶後，要翌日將樣本瓶交到指定地點，認為有關做法不理想，建議在診所設立收集箱，再由政府派人收集。

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責任編輯：郭詩詩