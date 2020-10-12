【Hermès女王】傳名媛Jamie Chua月花近8萬元扮靚　蔡欣穎衣帽間如Hermès+LV+CHANEL陳列室

▲ 新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣穎）擁有超過200個Hermès（愛馬仕）手袋。

Angelababy（楊穎）的闊太好友、新加坡名媛Jamie Chua（蔡欣穎）向來有Hermès（愛馬仕）女王之稱。有傳，擁有超過200個Hermès手袋的Jamie Chua是世上擁有最多Hermès Birkin手袋的女人。

一直過着貴婦生活的Jamie Chua曾與印尼華裔億萬富豪Nurdian Cuaca閃婚，二人育有一對子女，可是兩人於2010年離婚收場，有指Jamie Chua獲得近兩億港元的分手費。

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衣帽間如名牌陳列室

現年44歲的中印混血兒Jamie Chua喜愛收藏名牌產品，鍾情Hermès手袋的她多年來搜羅該品牌的手袋，更集齊了全球最貴的限量版Himalayan Birkin Bag的大、中、小三款Size，亦被指為全球擁有最多Hermès Birkin手袋的女人。

Jamie亦對其收藏珍而重之，將所有Hermès手袋放於一間需要指紋驗證才可進入的衣帽間內，十分小心。

除Hermès外，Jamie也愛收藏Louis Vuitton及CHANEL等名牌推出的產品，家中的衣帽間有如名牌陳列室。

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每月花費近8萬元扮靚

曾任職新加坡航空空姐的Jamie，於20歲生日前夕邂逅了印尼華裔億萬富豪Nurdian Cuaca，二人相識不久便閃婚，並誕下一對子女，過着少奶奶生活。

2010年，Jamie發現Nurdian Cuaca出軌後提出離婚，她發現前夫曾打算轉移資產並隨即向法庭申請資產禁制令，即時凍結對方約9320萬新加坡幣（約5.3億港元）的資產。離婚後，Nurdian Cuaca需要每月支付45萬新加坡幣（約257萬港元）的贍養費予她，更一直傳出Jamie獲得近兩億港元的分手費。

其後，Jamie便開始環遊世界旅行，有指過着奢華生活的她每次都帶同保姆、助理及攝影師隨行，並會乘搭頭等艙及入住豪華酒店，旅行時每日花約15萬港元。

為了保持最佳狀態示人，Jamie每月花費近8萬港元做Facial、護理頭髮及消脂等，以凍齡外表跟網民分享生活點滴。