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【施政報告2020】林鄭：勞工假加到看齊銀行假　勞福局將啟動工作

社會 11:56 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《施政報告》或押後於11月底前出爐。（陳國峰攝）

原訂周三（14日）公布的現屆政府第4份《施政報告》，跟「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會」撞期，部分政策也要尋求中央政府支持，特首林鄭月娥決定押後到11月底前才發表。她今日（12日）見記者時稱，今年《施政報告》難以一如兩三年前，作出大幅度動用公共開支的措施。

林鄭宣布押後宣讀《施政報告》，料11月底前發布，詳情即睇：【下一頁】

她稱決定押後發表《施政報告》，是要平衡應否公布一份更有內涵的報告，更有機會可提振香港市民信心，令香港經濟可走出困局。她稱近日已有傳媒報道，揣測報告內容；她早前已率先按財政司司長的匯報，關於特區政府公共財政的嚴竣狀態，今年《施政報告》難以一如兩三年前，作出大幅度動用公共開支的措施，僅旨在提振經濟。

政府或將增加勞工假，跟法定假期看齊，詳情即睇：【下一頁】

她又透露，就勞顧會正在討論把勞工假及法定假期看齊的政策，勞工及福利局將於未來一兩個星期，將啟動有關政策，未必要等到《施政報告》才發表新政策，強調「民生政策可以日日都做」，但經濟政策需待中央政府支持。

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責任編輯：吳卓峰

 

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