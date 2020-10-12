【酒店Staycation】香港朗廷酒店呈獻秋季住宿套餐　山系閨密親子小度假全包圍【內附連結】

▲ 香港朗廷酒店的城市景豪華客房，Staycation一流。

各酒店推出Staycation，品牌向來強調英國文化的朗廷酒店則實行主題大包圍，在秋季推出全新一系列的住宿套餐，從行山之旅、閨蜜相聚以至親子時光均有，想閒hea一點自然可於房內過一個懶洋洋五的周末。

「躍動漫遊」住宿套餐

秋天是郊遊季節，朗廷推出這款「躍動漫遊」，可包車前往九龍山徑如獅子山，探索香港獨有的自然文化。套餐包括港幣1,000元餐飲消費額、行山嚮導團、行山護理包、往返行山地點來回接送、朗廷管家準備的芳香草藥和玫瑰花瓣浸浴體驗、30分鐘lululemon私人專屬購物體驗及雙人早餐。房價由2,848元起。

▲ 愛行山人士也可入住朗廷酒店的「躍動漫遊」住宿套餐。（相片提供︰香港朗廷酒店）

「閨蜜密蜜之旅」住宿套餐

疫情下難以與好姐妹碰面，可考慮這閨蜜次Staycation。一邊暢飲Perrier-Jouet Grand Brut香檳，一邊聊天八卦。閨蜜好友可以港幣1,000元餐飲消費額於廷廊享用充滿著英倫味的下午茶，並於「川」身＋心享受雙人特色按摩，姊妹們齊齊打卡放閃。套餐亦包括30分鐘lululemon私人專屬購物體驗及雙人早餐，房價由2,088元起。



▲ 「閨蜜密蜜之旅」最合姐妹們相聚。（相片提供︰香港朗廷酒店）

▲ 「閨蜜密蜜之旅」可享用紅粉緋緋的下午茶。（相片提供︰香港朗廷酒店）

「朗廷豪華消遙遊」住宿套餐

要奢豪一點，朗廷豪華消遙遊以頂級梅賽德斯賓士豪華轎車接載您到酒店，於米芝蓮3星食府唐閣品嘗星級美饌，並於廷廊享用英倫傳統下午茶。私人調酒師更會於套房內為客人準備最合心意的酒精飲品，讓豪華消遙遊劃上完美號句。房價由6,888元起。

▲ 在朗廷酒店房內泡一個浴也相當寫意。（相片提供︰香港朗廷酒店）

「朗廷親子派對」住宿套餐

家庭親子客可於歐陸風格的頂層泳池盡情放鬆，並跟孩子或朋友一起享用歡樂禮盒：內有多款酒店自家製的手工小吃和飲品，為旅程加添英倫色彩。住宿期間更可獲曲奇佈置套裝和參與DIY 奶昔班（兩位）。套餐1,998元起，已包括相連房間（即兩間客房）讓大家均可擁有更多私人空間、四位成人早餐和小童用品。



「美饌昇華」住宿套餐

專為「吃貨」而設，觸動味蕾的「美饌昇華」住宿套餐的亮點必然是於來自倫敦且屢獲殊榮的酒吧Artesian享受由獲獎調酒師帶領的獨家氈酒品嚐體驗。客人更可於入住期間享用港幣1,400元餐飲消費額，於酒店內所有餐廳，包括米芝蓮三星粵菜食府唐閣及提供傳統英式下午茶的廷廊，發掘新菜單和品嚐美饌，締造非同凡響的住宿餐飲體驗。套餐由1,788元起，包括雙人早餐和免費泊車服務。

▲ 住客可於唐閣內享用海鮮美饌。(相片來源︰香港朗廷酒店)

「愛在朗廷」住宿套餐

與您的愛侶一起度過浪漫的小假期。套餐包括包括早餐、Bostonian Seafood & Grill雙人晚餐、Perrier-Jouet Grand Brut香檳一支、朗廷朱古力禮盒和於房間內享用香草藥和玫瑰花瓣浸浴，適合與伴侶慶祝紀念日甚至進行「求婚大作戰」，留下美好且深刻的回憶。套餐另包括雙人早餐，房價由1,888元起。

▲ 朗廷酒店的Bostonian Seafood and Grill，其質素亦享負盛名。（相片提供︰香港朗廷酒店）

以上住宿優惠適用於由即日起至2020年11月30日預訂，並於10月1日至11月30日內任何一晚入住，留意所有價錢需另收加一服務費。

撰文︰馮柏偉