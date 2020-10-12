【移居台灣】前雜誌時裝總監以僑生身份移居台北　創業遇疫情無懼打亂盤算讀短期課程增值

▲ Janice表示，自己移民台灣的方法比較簡單，她在台灣唸書，因為1997年前台灣有一個政策是只要港澳華僑學生在台灣讀書，完成後就自動會擁有戶籍和身份證。

對喜愛時裝的港人來說，王麗儀（Janice Wong）絕對不是一個陌生的名字，曾經是周刊時裝總監的她，是首位親自策劃帶隊遠征巴黎和米蘭時裝周的香港傳媒，開創先河為本地讀者帶來第一手時裝資訊。去年她移居台灣，今年正式成立個人顧問公司，曾經身處時尚界的她，原來對「寶島」這地方最熟悉不過。

▲ Janice說台灣是用來生活的地方，香港是用來賺錢的地方，兩者大不同，閒時的她喜愛四處閒逛，例如位於鹿港鎮的桂花巷藝術村，這地 方原為日治時期的日本公務員宿舍。（由受訪者提供）

一直都與時裝結緣的Janice，坦然對時裝少了往日的熱情。今天因為新冠疫情下，時裝品牌紛紛打著網上直播旗幟叫時裝迷在電腦或手機前坐定定欣賞越洋大騷，但Janice笑言一場騷也沒看過，畢竟人生不同段落有更重要的東西關注。

現在的她正是享受讀書生活和慢活的世界，有不少認識她的朋友都驚訝她選擇台灣定居，但對於她而言，移居台灣最是順理成章不過，因為Janice的青葱歲月就是在台灣度過。

我移民台灣的方法比較簡單，因為1997年前台灣有一個政策是只要港澳華僑學生在台灣讀書，完成後就自動擁有戶籍和身份證。而我就正是當年這一批在台灣修讀大學的港人，當時台灣人叫我們這批在台讀書的人稱為僑生。

▲ 曾經是周刊時裝總監的Janice，是首位一手一腳自行策劃飛往巴黎和米蘭時裝展的本地傳媒，可說是為本地日後傳媒打開時裝周的方便大門。（由 受訪者提供）

文武廟求籤移居台灣

至於緣何於去年離開香港，可能就是我們所說的天意吧﹗

其實我一直有回台灣定居的念頭，感情上，台灣是我的第二個故鄉，4年的大學生活，正值是我的青葱歲月，人是很奇怪的，去到某一個階段或年齡，就會自然懷緬年輕時的好日子。 現實上，畢業回港數十年，所有工作人脈關係都建基於香港，但今天的香港有很多轉變，生活成本愈來愈高，發展空間卻愈來愈少。誠然，未走前的心態是心大心細的，但促成我真正動身的原因是去了文武廟求籤，而籤文結果又贊成我起行，於是二話不說去年6月去到達台灣。

▲ 今年Janice成立了個人顧問公司JW Ceative Workshop，工作範圍廣泛，包括event marketing、形象設計和宣傳等工作。（由受訪者提供）

今天的Janice不知不覺在台北住了1年多，工作方面，最近她還成立JW Creative Workshop，以她過往在時尚界和傳媒的經驗，提供兩地三岸攝影製作、形象設計、活動策劃和客製化出版等事項，但當準備大展拳腳時，卻給一個突如其來的新冠疫情打亂了她的算盤。

選擇到台北生活，因為台北位於香港和上海兩地中央，正所謂三點一線，由台北來往兩地都只不過個多小時，奈何的是疫情打亂了不少原定的計劃和工作。

▲ Janice說台灣的生活和香港不同，這裏有森林、溫泉、農業和重工業是經濟支柱，大家假日都喜歡內島遊，和困在香港來得截然不同，例如圖中 她身處茶館，試問在香港哪裏可找？（由受訪者提供）

學海無涯

可是，這一年的Janice絕對不是白活，而且生活還充實得很，台北的地理環境和政府推行的持續教育就叫她忙個不停，起勁非常。

台灣和香港有很大分別，這裏有森林和農田，大家喜歡內島旅遊，藝文活動又多。此外，政府在持續教育方面做得很好，自己在台北的這一年，已經修讀了4個課程，包括線上美國方面哈佛大學政治哲學等，就連台灣大學茶葉鑑定課證書亦完成了。

說到讀書，言談之間Janice很是起勁。

台灣約有150多間大學，大學都設有校外進修部，非常鼓勵成人持續教育，這裏有90%大學升學率，整個學習氛圍很強，而以上所提及的校外進修部的課程和職場很有關係，十分緊貼時代脈搏。 另一方面，文營教育機構和社區大學都很多，課程有流行的咖啡、茶藝，課程中教育理論和實踐同時進行，就以我修讀茶葉鑑定為例，除了學鑑定外，亦有field trip。更甚的是現在流行的Podcast，它們亦有這方面的課堂，試問香港幾時有提供以上這些課程？

▲ Janice笑言台北生活不會令人感到苦悶，而且還可以過得非常充實，因為政府鼓勵市民持續進修，例如她報讀了茶藝鑑證課程，早前她還去了三峽山區採茶考察。（由受訪者提供）

但我可以告訴大家這裏有很多民營機構提供以上課程，就好像我現在JW Creative Workshop網站，就是由我自己一手一腳建造出來，由此可以看到台灣在應用教學方面做得很好，你不會因為畢業後與社會脫節，要學習新事物在台灣可以用唾手可得來形容。 至於學費方面更是便宜，例如社區大學，因為有政府補助，一個學期16堂，都只不過是約900港元，大家可以藉這些課程為踏腳石，等讀畢一個學期，有興趣後，再去台大等學府深造也不遲。

▲ 台灣雖然不是一個談時尚的地方，但Janice亦偶爾出席當地品牌的活動。（由受訪者提供）

台灣是生活的地方

說得如此美好，難怪不少港人都直指台灣是他們生命中的另一個出路，不過，對台灣有深厚認識的Janice而言，對台灣亦有點保留，叫一心想來台灣定居的港人三思。

台灣是來生活的地方，香港則是生存和賺錢的地方。每個地方都有好、有不好，台灣本身亦有很多問題存在，凡事太政治化是其一，社會上給我的感覺是人治多於法治，所以大家切忌將一個地方太理想化，有很多東西都只是表面，講一套、做一套而已。

記者：何偉雄