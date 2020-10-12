【全球首例】男子說話不清走路不穩似腦中風　檢測驚揭染疫並無任何呼吸道症狀

▲ 男子說話不清走路不穩似腦中風，檢測驚揭染疫，但無任何呼吸道症狀。

全球新冠肺炎疫情持續，美國一名30歲男子近日突然出現說話不清、走路不穩等疑似腦中風症狀，送院接受腦部檢查後沒有發現不妥，卻在進行新冠病毒檢測後確診，並沒有出現任何呼吸道症狀。

個案刊於《急診醫學期刊》（The Journal of Emergency Medicine），美國一名沒有過往病史的30歲男子突然出現噁心、嘔吐、言語不清等症狀，甚至因為覺得難以平衡而走路不穩。男子指自己在前一日已覺得走路困難，後來更出現言語不清，故到急症室求診。

他表示沒有頭痛、單側無力、視力改變、咳嗽、充血、發燒、呼吸急促等問題，亦表示沒有任何呼吸道感染的症狀，但就於1星期前去過墨西哥。

起初由於言語不清和步態不穩而懷疑他是腦中風，但CT檢查結果顯示一切正常。反而發現肺部輕微肺炎，結果經PCR檢測，確診感染新冠肺炎。

德州大學健康科學中心研究人員對此表示，之前都沒有屬於無任何呼吸道症狀、由新冠肺炎引起的急性病毒性小腦炎個案，這是這類病例的首例。之前通報的個案都是有呼吸道症狀，並意識模糊、頭暈、有急性中風傾向、失眠、體力減退、運動失調、癲癇和神經痛等。

男子在醫院接受治療10日後，神經系統狀況改善但出院依舊無法獨自行走。

研究人員呼籲醫護人員應對出現神經系統症狀的病患「保持高度懷疑」，因為新冠肺炎患者的徵狀廣泛，不再只限於咳嗽、發燒、呼吸困難等。患者會出現胃腸道症狀甚至神經系統症狀。

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責任編輯：羅嘉欣