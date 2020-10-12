  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (週一) 12:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兄妹情深】年幼兄妹被獨留在家困火海　英勇醫生破窗救人：哥哥要求先救妹妹

親子 12:10 2020/10/12

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

醫生入屋救人時，哥哥向他說「先救妹妹」。

內地山東省聊城市近日有住宅單位起火，有兩名年幼兄妹被困屋內，有熱心醫生路過，不顧自身安危爬上2樓，鑽進火場救人。而年僅6歲的哥哥相當懂事地向醫生表示，先救他3歲的妹妹，慶幸最後兩名孩子均獲救，平安無事。

據內地《環球時報》報道，事發於10月5日，聊城市一個住宅單位在當晚9時許發生火警，兩名分別6歲和3歲的兄妹，本在家裡睡覺，家長外出時便將屋門反鎖，結果在火警發生時，屋內滿是濃煙，孩子在室內打不開門，只得不斷呼救，鄰居在屋外嘗試撞門、踢門，連門把都撞壞還是無法開門。

破窗入火場救人

這時，在當地中醫醫院任職醫生的紀昌浩剛好經過事發地點，發現發生火警單位的窗戶旁有冷氣機位，於是就從那邊爬上2樓，使足力氣踢防盜窗，鄰居亦遞來鐵錘幫忙，終於打開了窗戶。當時屋內已起火苗，滿佈濃煙，但紀昌浩不顧一切，鑽進火場救人。

紀昌浩憶述，他入到屋內後，發現溫度太高，只得趴在地上尋找孩子，他先觸摸到6歲的哥哥，哥哥當時以肉身保護著3歲妹妹，躲在角落。由於被煙嗆到，妹妹嘔吐了。

哥哥的一句話讓我很感動，他對我說，先救妹妹。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

不過，在情況危急下，紀昌浩仍先將哥哥遞給窗外接應的鄰居，然後轉身回去抱著妹妹快速到達窗戶，前後共用10多分鐘。紀昌浩看到孩子平安沒事，才感到缺氧、體力匱乏，並發現手也被窗戶割傷。

當時沒多想，就是想救孩子，我也有兩個孩子，和被困的孩子年齡差不多。沒甚麼英雄不英雄，我不上，其他鄰居也會上。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【好人好事】5年前救人留下英文詩詞令女兒產生興趣　港媽感謝中大學生：你有份培育女兒
12:09 2020/09/22
【好人好事】5年前救人留下英文詩詞令女兒產生興趣　港媽感謝中大學生：你有份培育女兒
【人為悲劇】1歲女兒被困車內1小時監生焗死　狠心爸新車落地拒破窗救女
18:34 2020/10/10
【人為悲劇】1歲女兒被困車內1小時監生焗死　狠心爸新車落地拒破窗救女
【好人好事】惦記40年前好心人給40元解困　8旬婆婆保存發黃卡片成功尋恩人
10:37 2020/09/17
【好人好事】惦記40年前好心人給40元解困　8旬婆婆保存發黃卡片成功尋恩人
家庭關係 家庭教育 火災 網絡熱話 正能量

最高瀏覽

【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
10:27 2020/10/11
【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡
13:17 2020/10/11
【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡
【婚變疑雲】柳俊江疑發表離婚宣言 暗示跟太太十年情斷：為自己而活
13:52 2020/10/11
【婚變疑雲】柳俊江疑發表離婚宣言 暗示跟太太十年情斷：為自己而活