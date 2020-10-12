【兄妹情深】年幼兄妹被獨留在家困火海　英勇醫生破窗救人：哥哥要求先救妹妹

▲ 醫生入屋救人時，哥哥向他說「先救妹妹」。

內地山東省聊城市近日有住宅單位起火，有兩名年幼兄妹被困屋內，有熱心醫生路過，不顧自身安危爬上2樓，鑽進火場救人。而年僅6歲的哥哥相當懂事地向醫生表示，先救他3歲的妹妹，慶幸最後兩名孩子均獲救，平安無事。

據內地《環球時報》報道，事發於10月5日，聊城市一個住宅單位在當晚9時許發生火警，兩名分別6歲和3歲的兄妹，本在家裡睡覺，家長外出時便將屋門反鎖，結果在火警發生時，屋內滿是濃煙，孩子在室內打不開門，只得不斷呼救，鄰居在屋外嘗試撞門、踢門，連門把都撞壞還是無法開門。

破窗入火場救人

這時，在當地中醫醫院任職醫生的紀昌浩剛好經過事發地點，發現發生火警單位的窗戶旁有冷氣機位，於是就從那邊爬上2樓，使足力氣踢防盜窗，鄰居亦遞來鐵錘幫忙，終於打開了窗戶。當時屋內已起火苗，滿佈濃煙，但紀昌浩不顧一切，鑽進火場救人。

紀昌浩憶述，他入到屋內後，發現溫度太高，只得趴在地上尋找孩子，他先觸摸到6歲的哥哥，哥哥當時以肉身保護著3歲妹妹，躲在角落。由於被煙嗆到，妹妹嘔吐了。

哥哥的一句話讓我很感動，他對我說，先救妹妹。

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不過，在情況危急下，紀昌浩仍先將哥哥遞給窗外接應的鄰居，然後轉身回去抱著妹妹快速到達窗戶，前後共用10多分鐘。紀昌浩看到孩子平安沒事，才感到缺氧、體力匱乏，並發現手也被窗戶割傷。

當時沒多想，就是想救孩子，我也有兩個孩子，和被困的孩子年齡差不多。沒甚麼英雄不英雄，我不上，其他鄰居也會上。

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責任編輯：王明芳