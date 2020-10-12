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【開心速遞】《愛回家》第1026至1028集劇情預告　根叔池富爭做一代宗師【有片】

娛樂 11:57 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今晚（10月12日）劇情有根叔與池富這對死對頭繼續鬥氣。之後兩集的《愛•回家之開心速遞》，劇情分別圍繞Rebecca與鐵面陳，以及、根叔所住大廈爆疫情。

第1026集（12/10）

雷公要聘請新保鏢，得悉樹根是金剛門傳人，有意找他出任此職。樹根往見雷公，才知原來還有其他門派的應徵者。

樹根技壓群雄，怎料此時竟殺出池富，並以秘傳絕學擊退騷擾雷公的滋事者，將保鏢職位奪去；他擊退滋事者的情形亦被拍下，片段於網上瘋傳。

樹根深深不忿，翻查資料後卻找不到池富所使的功夫，認為他無中生有。

池富被捧為一代宗師，樹根則備受冷落。

樹根與尚善等設法拆穿那人的西洋鏡不果，想不到池富反向樹根求助……

第1027集（13/10）

有外來者差點亂闖雷公的辦公室，雷公事後與高層開會向鐵面陳問責，鐵面陳指人手不足，引致保安出現漏洞。

雷公聽聞問題源於Rebecca，鐵面陳、若水等人為她辯解，雷公遂調派Rebecca往保安部實習一個星期。

張龍自薦下被安排與Rebecca同組，馬漢等人卻設法向Rebecca報復，令她痛不欲生。

若水等發現張龍悉心看顧Rebecca，認為張龍對她有意思，Rebecca卻思疑背後另有陰謀……

第1028集（14/10）

樹根居住的大廈附近出現疫症確診者，敢威、樹根遂與家人加強防疫措施。敢威對防疫工作要求極高，力王、璟風懷疑他有傳染病恐懼症，唯有向樹根求助，希望他勸服敢威，卻弄巧反拙。

樹根、敢威召開居民大會，向住戶發放家居清潔及消毒措施的備忘錄，還要實施罰款制度，雷厲風行防疫工作……

敢威對樹根等人的防疫表現仍不滿意，設法讓各人居家隔離兩個星期。

樹根等被利誘下樂於接受隔離，及後卻自食苦果，欲設法令敢威收回成命……

撰文 : TOPick柴犬出動

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