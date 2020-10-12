【勇敢追夢】星級魔術師曾隻身到日本教英文表演魔術追夢　John Fung：敢冒險的人生才豐盛

▲ 星級魔術師John Fung表示，能夠離開香港到外地工作其實是一個非常好的經歷，令個人的眼界闊了。

香港星級魔術師John Fung，經常獲邀在不同的大型活動中表演，在新冠肺炎疫情下，John決定跳出自己的舒適圈嘗試涉獵不同的生意尋求更多出路。他形容自己是個冒險家，就正如入行前孤身到日本教授英語及在酒吧表演魔術，令他獲得豐富的人生體驗。

2003年John到澳洲升學，於大學的傳理及市場學系畢業後，在當地找到了一份保險公司的文員工作，足以應付生活開支之餘，工作時間亦相當穩定。但當時還是20出頭的John卻覺得生活太過平淡安逸，便開始計劃轉工，此時就讓他在網上看見一個寫有「Work in Japan」的招聘廣告，從初中開始研習日文的John心想是個好機會，便立即申請。

其實是一個英文教師的職位，我知道去日本旅行和定居是兩回事，所以一直希望可以在日本居住去感受當地的文化氣息，而最後我被取錄了。

而另一個驅使John前往日本的原因，是因為他的一位朋友在當地經營魔術酒吧，讓他有機會繼續自己醉心的魔術表演。

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身兼兩職辛苦卻快樂

到達日本後，John開始了日間教英文、晚上表演魔術的忙碌生活，他認為對於專業魔術師來說，魔術酒吧其實是一個很好的少林寺，因為當客人喝醉了，他要學懂如何去控制場面，令觀眾繼續看表演和給他反應，因此在那兩年間，John練得了一身好武功。他表示即使應付兩份工作非常辛苦，但卻很快樂。

日本人很喜歡給小費，如果他們喜歡你表演的魔術，會不停給小費，每次會給一萬日圓，我當然開心，除了金錢，是別人對我表演魔術的欣賞，令我有很深的體會，他們對表演文化很尊重。

當時John在魔術酒吧有可觀的收入，而英文教師一職的工資也相當不俗，他記得2009年的時候月薪約為30萬日圓（已扣稅），公司並提供住屋津貼，他住在一個距離新宿45分鐘車程的地方，每月租金只需數萬日圓。

至於日本職場文化，John的個人經驗就正如大家在日本電視劇所看到的一樣，他說︰

他們始終會有階級觀念，大家要注意一些細節的地方，例如跟上司到居酒屋飲酒，不但要先倒酒給對方，而對方叫你飲的話也盡量不要推搪。

他更提醒各位欲到日本居住或工作的朋友，由於當地懂英文的人數比例仍不算多，所以大家一定要先學好日文，而且日本人交談時會用很多俚語，跟書本上所學的完全不同，所以大家亦要留意。

▲ John經常會跟不同的藝人合作，最近就有洪永城。（受訪者提供）

▲ 2016年John為Twins的演唱會作魔術表演總監。（受訪者提供）

遇上311大地震

而令John決定放棄日本的一切回港發展，原來是因為他經歷了2011年的311大地震。當天他如常坐地鐵上班，突然車廂猛烈搖晃了接近10秒，令他幾乎連人帶凳倒下，然後他就聽到有人大叫地震，過了一會手機已經完全沒有訊號，車內的人跟外界的溝通完全中斷，他憶述︰

我足足被困了數小時，車內沒有電，而天開始黑，當時地鐵停在橋中央，乘客開始走到橋上離開，所有人都要徒步回家，有不少人要走10多小時的路。電話沒有網絡我又沒照明工具，根本不知道回家的路，惟有不停詢問街上的人。

John表示日本人真的很友善，沿途有不少人提供協助，然後他遇到一個駕著滑板車的大學女生，對方雖然跟他素未謀面，但卻提出可以載他回家。他說︰

那次地震令我在香港的家人非常擔心，我也覺得是時候陪伴在他們身邊，而且香港始終是我的家，所以最後就決定回港發展。

▲ John在江蘇衛視的《超凡魔術師》中教范冰冰一個飄雪魔術。（受訪者提供）

John誠言，能夠離開香港到外地工作其實是一個非常好的經歷，令個人的眼界闊了，而更了解別人的企業文化亦對自己創業有很大幫助，所以亦鼓勵大家勇敢嘗試，不要怕失敗。

而因為肺炎疫情的影響，所有的大型活動都暫停，John坦言生意也受影響，於是他決定轉型向多方面發展，除了作網上魔術教學，還做西裝設計及開設求職網站，完全切合他的冒險家個性。

記者︰Maria