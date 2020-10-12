【社企英雄】疫風同行 展出大意義

年初疫情爆發對每個港人來說都始料未及。面對突然而至的疫症，徬徨、不安的感覺令人人顯得手足無措，四出搜羅防疫物資；但與此同時，有一班社企卻選擇沉着應對，並發揮猶如「蠟燭」的角色，在燃亮自己的同時，為他人照亮前路。到底他們是怎樣善用創意、知識及科技，以信念和堅持成為他人的英雄，而疫情又為他們帶來甚麼啟發？一齊看看這五間社企，盲蹤踪、Pedius、博雅思教育中心、裳樂匯坊及醫念科技，如何面對疫情挑戰，實踐Everyday Heroes的精神。

毋懼疫境 藉科技接通彼此

在疫情下，各行業均受到不同程度的衝擊，而大眾亦需要面對生活以至工作上的種種新常態，一般人況且需要時間適應，更遑論是殘疾人士？透過推廣盲攝促進視障人士與一般人互相了解的社企「盲蹤踪」便因疫情關係，被迫取消多項的盲遊和盲攝活動。「我們原定於台灣舉行的攝影展亦無法舉行。」

雖然疫情令大眾外出活動的機會減少，但盲蹤踪共同創辦人Fishing直言，疫情未有阻隔傷健成員之間的交流。「透過網上會議平台，大家更多了日常生活的分享，進一步加深彼此的了解。」而她更將視障人士所拍攝的相片變成明信片，放在網店上發售，讓更多世界各地人士可以繼續欣賞到他們的作品。「與盲攝很相似，因為疫情，大家的生活有很多限制，但這亦是一個很好的機會，讓我們重新去認識這個世界，檢視我們的生活。」

誠然，在社交距離的限制下，人與人之間猶如築起了一道道無形的牆，但Pedius香港及澳門區總監Fiona認為，「真正的溝通並不會因為社交距離而停頓，只要保持真誠，我們總會能夠走在一起。」而由該公司推出，可把文字和電話語音交替轉換的手機應用程式Pedius正在疫情中充分發揮其作用，助聽障人士與健全人士打破彼此間的溝通隔膜。

▲ 儘管疫情持續，但Fishing（左）與Fiona（右）均指出，由於得到各界的支援，為其所屬社企的發展打下良好基礎，縱處「疫」境仍能為社會有需要人士提供協助。

團結一心 以愛成就大意義

的確，科技能夠拉近人與人的距離，但就算沒有科技的「加持」，用「心」同樣可把愛傳遍整個社區。「我們邀請一眾在家照顧小朋友的全職媽媽，利用家中衣車參與HK Mask的製作部分，好像重回昔日香港製衣業最美好的時光。」裳樂匯坊創辦人Winsome表示，在媒體的廣泛報道下，很多人主動學習製作HK Mask，並送給有需要的長者。「只要我們團結起來，問題自會迎刃而解。」

▲ Winsome與Nathan直言，獲得DBS Social Impact Prize給他們很大的鼓舞，推動他們繼續為幫助更多有需要的人。



醫念科技創辦人Nathan對此亦深感認同：「我們每個人都可以發揮創意和想像力，一起去轉危為機。」他指出，疫情雖然令長者無法參與日常的社交活動或興趣班，但他們卻可

透過醫念科技研發的「腦有記」應用程式，集打機娛樂及認知訓練於一身，在家中解悶。醫念科技更會仔細觀察玩家的情況，收集和分析有關數據，嘗試在認知障礙病發前找出先兆。

受疫情影響，除了長者無法外出參與以往的興趣班，學生亦難以前往教育中心上課。「導師們要配合一系列視像遙距課，重新設計出相關教材，以及需要家長更多的協助，讓小朋友有效地在家學習。」儘管需要重新修訂課程的內容及安排，但博雅思教育中心創辦人Twiggy與學習支援課程主任Vienne卻相信，堅持能助我們克服不同的難關，並能吸引更多志同道合者並肩作戰，而中心亦會與家長同行，令小朋友繼續健康快樂地成長。

▲ Twiggy與Vienne表示，博雅思多年來致力擔當橋樑角色，幫助有特殊學習需要的小朋友，找到自主學習的技巧。

擁抱轉變 攜手同創未來

疫情的出現，令大眾的生活在短短數月內出現翻天覆地的轉變，有人可能至今仍感難以適應，但亦有人如上述社企英雄一樣勇於迎接考驗，甚至助他人跟社會重新接軌。星展承諾會肩負使命，繼續與社企同行，展出大意義！



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