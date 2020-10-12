【大閘蟹2020】大閘蟹4大不宜食用部位　專家：吃三角腹蓋如嚐屎尿

▲ 大閘蟹4大不宜食用部位，專家指吃三角腹蓋如嚐屎尿。

秋風起，蟹膏肥，每逢秋冬都是食大閘蟹的好時節。不過，原來大閘蟹並非所有部位都可進食。專家指蟹裡某些內臟部位，原來不宜食用，否則有機會引起身體不適。

大閘蟹老行尊、老三陽大閘蟹專門店老闆祈廣楠曾接受TOPick訪問時拆解食大閘蟹時的注意事項，解構大閘蟹4大不宜食用部位，並指食蟹時最好先拆走。點擊下圖查看：

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另外，大閘蟹腹蓋的上下位置是其大小二便的排泄位置，而且一根根黑色蟹腸穿梭於蟹的腹蓋，如未有清洗乾淨，「三角腹蓋」會積存蟹的排泄物， 吃「三角腹蓋」存在衛生問題。

近年坊間推出不同煮法烹調大閘蟹，但祈廣楠認為最能驅寒及保存蟹的鮮味，仍是以薑片及紫蘇葉的傳統清蒸方法，如下：

先將一片細薑片插於蟹的肚奄位置

再放一片紫蘇葉於蟹身上

水滾後將蟹放於蒸架上蒸15分鐘（細蟹）至18分鐘（大蟹）

（過程中可連同綑綁蟹的水草一起蒸，待蒸熟後才剪走）

健康人士每天只宜「一隻起兩隻止」

根據世衞建議，成年人每天攝取膽固醇的上限為300毫克。香港營養學會會長蕭沛霖表示，健康人士每天只宜「一隻起兩隻止」，有血管疾病的長期病患者更不宜進食蟹膏，但蟹肉也含有脂肪﹑礦物質及蛋白質，提醒市民不要「豪食」。他提醒：

一隻重約5至6両的大閘蟹，膽固醇含量約達180至260毫克，與一隻雞蛋相若，亦接近每日可攝取上限。

註冊中醫師宋直昇指，大閘蟹本身屬寒涼食物，患有通風﹑關節痛及類風濕的人士不宜進食，以免誘發病情，他補充：

中醫角度建議女性每日只宜進食1至2隻；男士則不多於2隻；小朋友﹑寒底及手腳冰冷人士只宜吃半至1隻。

宋指，食大閘蟹時可配上紫蘇葉或生薑蟹醋驅寒，如配以薑茶飲用，有助溫熱驅寒、暖胃，及減低部分人因進食寒涼食物而引致嘔吐的機會，以薑片、紅糖或茶葉放入水煲幾分鐘即可。

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責任編輯：羅嘉欣