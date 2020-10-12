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【新豬肉】7-Eleven推出2款純植物豬肉素食便當　泰式新豬肉炒河限定試食價$30【附優惠詳情】

休閒 12:25 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

7-Eleven將推出兩款新豬肉便當。（圖片由7-11提供）

近期新豬肉（純植物豬肉）成素食界熱潮，受到很多素食人士及追求健康的人士歡迎。7-Eleven將於10月14日起推出2款以新豬肉入饌的素食菜色，分別是香辣泰式羅勒新豬肉飯和泰式新豬肉炒河，10月27日或之前可享$30試食價優惠。

香辣泰式羅勒新豬肉飯（限定試食價$30），由高蛋白質的純植物豬肉丶營養豐富的蔬菜和泰國香米製成，是低脂、低飽和脂肪和無膽固醇的即食飯類。

香辣泰式羅勒新豬肉飯（限定試食價$30）（圖片由7-11提供）

泰式新豬肉炒河（限定試食價$30）由含豐富鈣質和鐵質的芥蘭配搭新豬肉，是純正的泰式炒麵。

泰式新豬肉炒河（限定試食價$30）（圖片由7-11提供）

兩款食品都於生產時採用先進技術處理“Flash Freezing”，以確保食物天然的味道、質感和水份得以保存，放入微波爐加熱後即可食用，方便生活節奏急促但又想隨時隨地吃到素食的人士。

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責任編緝：王芷瑩

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