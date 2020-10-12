日本研製「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿　低GI健康飲食之選

想要食得健康，不少人會選擇減糖、戒糖。根據衞生署和食物安全中心，日常飲食中攝取過多糖份，會增加蛀牙的風險，並導致超重和肥胖，肥胖亦會增加患上慢性疾病的風險。然而生活中缺少甜味，便會少了許多樂趣，而在烹調的角度，甜味更是提升料理滋味不可或缺的來源之一。想要食得健康，又有滋味，便要選擇帶來甜味之餘、低升糖指數（Low GI）的天然材料。

不少人追求健康飲食，會選擇天然蜂蜜，但蜂蜜屬於低至高升糖指數，但並非全部產品也會在包裝列明升糖指數，因此亦有機會選到高升糖指數的蜂蜜；亦有人會選擇Low GI的人工合成的甜味劑或代糖，但這些人工製品除殘留了不必要的苦澀味，進食過多也可能引發其他健康問題。要解決這個問題，可以選用由日本研發及製造的「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿。這款糖漿由粟米製成，液體狀，容易融化，甜度是砂糖的90%，適用於凍飲、乳酪調味，在烹飪過程中亦可直接替代砂糖。

內含阿洛酮糖 甜度接近砂糖

「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿含有5%稀少糖「阿洛酮糖」，100%源自天然成分，Low GI、較砂糖低卡路里，大受日本料理界及食客歡迎。在葡萄乾、乾果、奇異果乾、無花果乾等天然食品中均含有少量的稀少糖，但3公斤的無花果乾僅僅含有1克「阿洛酮糖」。日本大學的臨床研究已將「阿洛酮糖」選為最具健康潛力的50種稀少糖之一，香川大學的小組實驗亦證明了「阿洛酮糖」既可以減慢飯後糖的吸收、減少內臟脂肪累積，抑制飯後血糖水平。



▲ 「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿的甜度是砂糖的90%，成分天然，低升糖指數，較砂糖低卡路里，可以替代砂糖，令飲食更健康。

用稀少糖糖漿替代砂糖烹調料理，其天然清甜味和提升味道的特性，可以帶出食物的鮮味。例如在製作日式馬鈴薯燉肉的時候，會加入醬油作調味，但想要味道變得更有層次，可以先加入稀少糖糖漿燉煮，讓材料先吸收甜味，然後再加入醬油，既可以提升醬油風味，令鹹味更突出，同時減少鹽的使用量。減少鹽份更有一個好處，令肉汁不會被抽乾，吃起來更加嫩滑。



圖片說明：稀少糖糖漿可以增加醬油風味，令鹹味更突出，減少鹽份使用量。

烹飪減糖有法 不失食物風味

酸酸甜甜的咕嚕肉深受大人小朋友喜愛，但不少人為了健康就會刻意減少醬汁，令整道菜失色不少。但如果用「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿取代醃料及醬汁裏的砂糖，稀少糖糖漿的甜味中和了醋的酸味，令咕嚕肉變得更濃郁美味，滋味之餘，又可以減低罪惡感。

▲ 使用稀少糖糖漿烹調的甜酸咕嚕肉，不需要減糖，不會令酸味過重，因為稀少糖糖漿的甜味中和了醋的酸味，甜味發揮得恰到好處。

至於甜品製作方面，「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿亦有不少妙用，可以令微澀的可可味、抹茶味變得更濃郁，增加風味，亦能令鮮忌廉、吉士醬的牛奶味更突出，並在製作布丁的時候減輕雞蛋帶有的輕微硫磺味。

此外，製作蛋糕、鬆餅等甜品，糖是讓口感更鬆軟綿密的關鍵，但不少人在看到材料清單中，糖和麵粉1比1的比例，就充滿「罪惡感」，但如刻意減糖，卻會令麵糊打發時，氣泡變得粗糙，撐不起麵糊，口感變得粗糙偏乾。但如果改用稀少糖糖漿就可以在保留鬆軟綿密的口感之餘，又食得健康。

▲ 甜品製作過程中，糖除了帶來甜味，亦發揮作改善口感和色澤等重要的作用，改用稀少糖糖漿便可以更健康。

烹飪教室聯乘 超市推廣活動

「Rare Sugar Sweet」稀少糖糖漿在今年5月以全新包裝正式登陸香港，最近更與日本人氣料理教室ABC Cooking Studio合作，為ABC Cooking Studio會員推出一系列利用稀少糖糖漿的烹飪課。與此同時，在超級市場亦會不定期舉辦產品推廣示範活動，屆時會有專人介紹產品及推介食譜。

銷售點：百佳超級市場指定門市、AEON（按此瀏覽分店）、HKTV Mall

（資料由客戶提供）