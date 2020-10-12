【恩愛十年】貼地入住露營車賀結婚10周年　方健儀曬浪漫︰我們不需要禮物

▲ 前新聞主播方健儀日前跟丈夫到大自然入住露營車賀結婚十周年。

人生有多少個10年呢？前新聞主播方健儀於2010年10月10月嫁給無綫新聞部幕後工程人員洪楚恆，「洪方」2人日前賀「錫婚」10周年。在疫情下，兩夫婦沒有選擇到高級酒店Staycation，反而貼地到元朗親親大自然，浪漫地入住露營車及BBQ，更跟狗狗一起玩。方健儀在社交平台撰文曬恩愛，認同幸福就是找到對的人。

結婚10周年天公做美

方健儀連日在facebook開心分享數篇帖文，其中一篇分享跟丈夫洪生到元朗逢吉鄉入住露營車賀結婚10周年。原文如下︰

▲ 方健儀近日分享十年前結婚當天的「絕密片段」，笑指難得大家一起專心看新聞。（圖片︰方健儀 fb）

十年，選擇走進我倆都喜歡的大自然。

第一次住夢寐以求的露營車，雖然唔似外國咁揸車穿州過省，但可以喺車上住一晚，睇吓片綠色，心曠神怡啊啊啊啊啊！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

露營車最正係無敵天窗，夜晚可以攤喺張床度睇星星。另一邊有個「內艙」可以瞓多三個人。架車有自己洗手間浴室，客廳有張超大枱，揭起塊板，嘩哈哈哈哈.....原來係電動麻雀枱，我冇打麻雀十年都忍唔住㩒佢兩下。

感恩天公做美，天氣好好。我們不需要禮物，因為日落、日出、晚霞、晨曦、藍天、白雲......已是最好的結婚周年紀念品。

丈夫深得毛小孩喜愛

方健儀在留言回覆網民指出是開心share，她上月上網見到有關資料而先斬後奏即預訂，是豪華酒店外另類選擇，安排了驚喜予丈夫。此外，在另一帖文，方健儀上載多張她跟丈夫到營車營地旁邊的寵物Cafe玩的照片，一直喜歡毛小孩的他倆很開心，方健儀笑指丈夫擁有一張善良的臉孔，深得小孩包括毛小孩的喜愛。

▲ 方健儀用一包糖也可以逗狗狗玩。（圖片︰方健儀 fb）

見到柴犬我當然愛不釋手，仲有好多好多好乖嘅小毛孩。當我以為自己好受歡迎時，原來高手坐喺我對面。洪先生唔單止受小孩歡迎，小狗一樣好喜歡佢，可能因為佢有一張善良的臉孔。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有關帖文獲得大量網民讚好及恭賀，有網民留言指「幸福就是找到對的人」、「洪生，娶到好老婆，人生好幸運。」方健儀回覆留言直指「好認同啊」，更開心表示她跟丈夫是「情比金堅，堅過石堅」，兩夫婦非常浪漫恩愛。

以上文章內容及相片獲「方健儀 Akina Fong」授權刊載

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰顏紫燕