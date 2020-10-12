6幅地不獲納郊野公園範圍　環團上訴終院獲判勝訴

▲ 終院今（12日）頒下判詞，下令當局必須就6幅土地是否適合併入周邊郊野公園，逐一徵詢委員會意見。（資料圖片）

環保團體「保衛郊野公園行動」創辦人陳嘉琳，早年就當局未經諮詢郊野公園及海岸公園委員會，便將海下及白腊等6幅土地不包括於郊野公園範圍，而提出司法覆核，兩度被判敗訴。陳早前上訴至終審法院，終院今（12日）頒下判詞，一致裁定上訴得直，下令當局必須就6幅土地是否適合併入周邊郊野公園，逐一徵詢委員會意見。

上訴人陳嘉琳；答辯人郊野公園及海岸公園管理局總監。終院法官於判詞中指出，答辯人於2011年5月就政府保護郊野公園「不包括土地」的措施，擬訂了一份《工作文件》，以諮詢郊野公園及海岸公園委員會意見，當中包括以新準則評估是否適合將54幅「不包括土地」併入它們各自周邊的郊野公園範圍內，或以其他措施作保護。

而當中6幅涉案的「不包括土地」被認為是不適宜併入周邊的郊野公園，上訴人就答辯人未經徵詢委員會的意見，便評定該6幅土地不適宜併入周邊的郊野公園的決定而提出司法覆核。

於終院的上訴中，雙方主要爭議為答辯人在什麼情況下有責任徵詢委員會的意見，以及答辯人就有關評估徵詢委員會意見的責任涵蓋範圍。

終院法官認為，在詮釋相關的《郊野公園條例》5(1)(b)條時，必須參考其文意及目的，答辯人與委員會的職能，於該條例中清晰列出，兩者是向行政長官作出相關建議的唯一相關人士。根據條例，答辯人必須就「政策」與「計劃」徵詢委員會意見。

終院法官又認為，以新準則評估多幅「不包括土地」是否應被指定為郊野公園，屬於「政策」一詞的意思範疇，有關評估亦符合條例中「計劃」一詞的意思，因為它們是落實保護54幅「不包括土地」這個政策的計劃的一部分。

終院法官因此一致裁定上訴得直，推翻答辯人的決定，並下令答辯人必須就6幅土地是否適合併入周邊郊野公園，逐一徵詢委員會意見。

答辯人一方早前於上訴時陳詞指，條文中的「政策及計劃」字眼是指原則性及一般性的方案，而非實際執行的計劃。當答辯人處理牽涉廣泛影響的政策時，始需進行諮詢，否則可能影響效率，而且條例4（a）條亦列明，就郊野公園或特別地區的指定，向行政長官提出建議，是總監的職責，而非委員會的職責。

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記者：楊詠渝