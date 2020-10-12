【放臭屁】常吃蔥蒜煎炸食物易放臭屁　營養師教少吃7類食物：吃番薯乳製品易放屁

▲ 營養師表示，進食7類食物後，較易令人放屁。

經常放臭屁，代表身體出問題？有何方法可改善？台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁指出，常吃蔥蒜、煎炸食物容易放臭屁，他解釋放屁原因、容易令人放屁的食物、改善方法，以及糞便和尿液顏色反映的身體狀況。

產氣的主要原因

﻿1. 吞入的空氣：每個人在吃或喝東西的時候，都會吞入少量空氣，而吞入的空氣大多藉由打嗝方式離開胃部；但有少部分會進入小腸，可能被吸收或再進入大腸，通過直腸排出。﻿

2. 由腸道細菌引起：有些食物無法被人體消化吸收，而是被大腸中的細菌分解。氫氣、二氧化碳、甲烷或硫化氫等氣體，就是細菌分解所產生的副產物，每個人腸道細菌的組成也不一樣，所以產氣的可能性也不一樣。

﻿改善方法、易產氣食物﻿

1. 細嚼慢嚥：能減少吞入的氣體量。吃飯時不說話也是一個方法。

2. 減少喝碳酸飲料：這類飲料含有氣體，雖然大多藉由打嗝排出，但還會有少量氣體進入人體，若腸道有脹氣，應盡量避免。

3. 減少吃豆製品：豆製品含有寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。

﻿4. 少吃油炸食物：油炸物在腸道停留時間較久，也容易產氣。﻿

5. 少吃含精製糖（加工糖）食物：糖也是細菌容易利用的原料。﻿

6. 減少吃十字花科蔬菜：這類蔬菜因含有多醣、硫化物，若有脹氣情形發生，可以先避免；但若平常吃都沒事，就不用刻意避免，多吃蔬菜是好的。

7. 少吃乳製品：若有乳糖不耐或腸道不舒服，要盡量避免。﻿

8. 少吃番薯：與豆製品一樣富含寡糖，人體無法消化吸收，容易被細菌利用，進而產氣。

﻿放屁很臭該怎麼辦呢？

放屁或便便很臭，與飲食中蛋白質及脂肪有關，而辛香料也是讓大便臭臭的原因之一。

1. 蛋白質：分解成胺基酸後，可能因腸道中細菌作用，轉變為吲哚及糞臭素，導致臭味。

2. 脂肪：脂肪在體內可能氧化產生不飽和醛（Nonenal），造成臭味﻿。

3. 辛香料：韭菜、大蒜及蔥等食材，可能含有「烯丙基二硫」（diallyl disulfide）的物質，在體內會轉為「甲基烯丙基硫醚」（allyl methyl sulfide），而造成臭味生成。﻿

4. 體內壞菌較多，導致腸道菌叢失去平衡。﻿

﻿若長期糞便臭以及身體有體臭，建議盡量避免高油的食物，尤其是炸物，也盡量避免辛香料的使用，多吃蔬果，培養腸道健康才是根本之道。﻿

大便與尿液顏色反映的身體狀況

▲ 大便與尿液的顏色，可反映身體狀況。（ 「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載）

內容獲「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣