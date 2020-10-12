【小學常見病】小學秋冬爆水痘高峰期　孕婦中招恐致嚴重併發症禍及BB【附6大須知】

▲ 踏入秋冬季，是水痘爆發的高峰期，尤其在小學校園最高危。

每年秋冬季是水痘爆發高峰期，屬急性傳染病，傳染性極高，主要發生在12歲以下兒童身上，故小學校園常爆發集體感染。台灣兒科專科醫生陳映庄在網上表示，女兒的班級已有逾2名學生出水痘需停課，陳醫生藉機會分享出水痘的6大須知，尤其孕婦要非常小心，以防有嚴重併發症感染BB。

陳醫生在其facebook專頁指出，水痘傳染力極高，是經飛沫及空氣傳染，一旦染上，一星期內可自行痊癒，患者應盡量待在家中，以免將病毒傳染給他人。

▲ 水痘患者的紅疹。（陳映庄醫生fb圖片）

水痘是由水痘帶狀庖疹病毒（Varicella-zoster virus、VZV）引起，潛伏期約2星期，出疹前的症狀類似感冒症狀，例如發燒、喉嚨痛、咳嗽鼻水和頭痛等。

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約3天後會開始出紅疹，是一塊一塊的小丘疹，上面更開始出現小水泡，陳醫生形容，「就像紅玫瑰花瓣上的露珠般美麗。」不過紅疹會令人非常痕癢，最後水泡自然會破，流膿之後結痂，再過幾天就會慢慢康復，通常不會留疤。

等到全身水泡都結痂了就不具傳染力！

陳醫生近日接獲女兒的學校老師告知，其班中已有逾2名學生出水痘需停課，老師向他查詢處理方法，陳醫生指，基本上跟腸病毒的處理方法差不多，學生能靠戴口罩、勤洗手、用漂白水清潔校園環境，就可預防感染。

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6大水痘注意事項︰

1. 打過水痘疫苗不代表免疫

打疫苗與實際中招一次後的免疫力差很多，疫苗通常幾年後會漸漸失效，只是一旦染上，症狀會較輕，不會如染過的人有終生免疫。由於小學常有爆發潮，故陳醫生建議4至6歲升小之前，可自費再打一劑水痘疫苗，延長保護力到成年。

根據本港衛生署資料顯示，本港現時有疫苗預防，約9成接種疫苗人士都可產生免疫能力。而在「香港兒童免疫接種計劃」下，兒童接種共兩劑含水痘的疫苗，家長可向家庭醫生或衞生署母嬰健康院查詢詳情。

2. 大人染水痘較嚴重

由於大人免疫功能較強，染上後會有非常激烈的免疫反應，嚴重度會高很多。

3. 孕婦和BB易有嚴重併發症

媽媽懷孕前期和準備生產前5天及後2天若感染，會對胎兒造成嚴重傷害，若媽媽沒有抗體，可在計劃懷孕前3個月先施打疫苗。

4. 痕癢不要抓

雖然水痘痊癒後不會留疤，但若抓傷的話就有機會留疤，甚至感染。

5. 痊癒後有機會變「生蛇」

水痘痊癒後其實不會完全消失，它會躲在神經節裡等待機會，當人體免疫力下降時，會以帶狀皰疹的方式跑出來，俗稱生蛇。

6. 勤消毒環境作預防

做好環境消毒，利用酒精或稀釋後漂白水清潔環境，記得勤洗手、戴口罩。

【文章獲陳映庄醫生授權刊登】

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責任編輯︰林綺玲