建造業15個工種連續第二年凍薪　工會促政府推更多小型短期工程

▲ 建造業總工會決定，業內15項主要工種再凍薪一年。（湯炳強攝）

本港經濟受新冠肺炎疫情重創，政府統計處的建造業失業率更達11.1%。建造業總工會經過商討，決定業內15項主要工種由今年11月起繼續凍薪一年，為連續第二年凍薪，料影響近50萬工人。

工會在6至8月期間以電話訪問1.7萬名會員，自行統計業內失業率有27.8%，就業不足率達33%，與2003年沙士情況相若。

工會宣布，經諮詢會員意見及與多間商會商討後，決定業內15個工種，包括混凝土（石屎）、扎鐵、模板、搭棚、泥水、喉管、平水及測量、金屬棚架、木匠（裝修）、油漆、鵰刻木工、挖掘機（雞頭）、雲石、金屬工及天花間隔，由11月1日起全部工種凍薪，當中混凝土維持日薪2,600元，扎鐵維持日薪2,520元。

從事裝修、造木櫃的工人葉曉東指，業內好多工友無工開，他幸好仍能一週開工3至4日，但收入仍較疫情及示威前減少，由每月約3萬減至約2萬元。

香港裝修及屋宇維修從業員協會主席馮志興表示，去年社會事件雖有公物、店舖遭破壞，但未平息下投資者不敢貿然重新裝修，加上疫情下家居客人稱「可免則免」怕傳染，經濟不景亦令願意出錢的人減少，故相信短期內行業難有起色。

建造業總工會理事長黃平稱，工程不足主要受立法會拉布影響，敦促立法會停止拉布，加快工務工程撥款，推行明日大嶼。而政府應推出短期小型工程，如公園維修、行人路翻新等，讓工人有工開有糧出，不必伸手向政府白拿錢。

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記者：徐紹軒