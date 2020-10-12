【捨不得你】鄭秀文因愛犬離世感受無常　Sammi：更懂得珍惜年邁的父母

▲ 鄭秀文從愛犬離世上了生命一課。

天后鄭秀文（Sammi）的15歲年邁愛犬Lucky，早前因病痛頻生，健康狀況每況愈下，至10初在家中安詳離世。Sammi早前發表千字長文悼念愛犬，情感真切，日前有粉絲為鄭秀文剪輯Lucky的生前點滴，令Sammi再有不少感觸。

鄭秀文跟丈夫許志安共同飼養的15歲愛犬Lucky日前離世，日前Sammi為愛犬完成火化儀式後，發長文悲痛悼念與Luck作的最後告別，字字流露着她對Lucky的愛和思念。

▲ Sammi對愛犬視如兒子。（取自IG）

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昨晚Sammi在IG再上載歌迷送給她的短片，片段中都是她跟Lucky的生活照及片段，因此令Sammi十分感觸，並有所體會。

她留言：「人要向前望。可以哭，但不許再悲傷。可以回憶，但不許放不低。」

同時hastag多個人生體悟，包括：「#帶著你的愛繼續人生的旅程 #捨不得你但學懂放手 #感謝Lucky你來過我的生命 #人必須向前望 #感激歌迷送我這影片以紀念這份愛 #我學懂了什麼是永遠失去因此我會更懂得珍惜年邁的父母 #感謝wyman很多年前寫的這份詞 #思憶中給你留座」。

當中「捨不得你」、「放不低」都是鄭秀文的金曲，而「思憶中給你留座」來自黃偉文寫詞的《Arigatou》。

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孝順天后

出名孝順的Sammi，跟安仔結婚後，為了能夠經常探望父母，在寓所附近買下豪宅送給兩老，讓父母住得舒服，又能隨時探望。

Sammi早前回娘家，看到媽媽專心練字，已曾有感而發留言：「今天探望媽媽爸爸，母親正在跟mi分享她每天練字的習作。八十多歲的老人家，儘力豐富自己每天的生活，衷心佩服老媽子的積極心境。身體雖日漸衰退，但她積極地在生活當中找到樂趣和動力。母親是我永永遠遠的榜樣！」

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▲ Sammi一向孝順父母。（取自IG）

今年母親節，Sammi又提到有今日的成就，全因媽媽讓她在充滿鼓勵的環境之下成長，未有強逼她只專注學業，反而讓Sammi向自己的興趣進發，成就今時今日的樂壇天后。