港大畢業生涉咬斷警長手指末端   控方指驚嚇不會令人作咬噬行為

▲ 被告杜啟華否認1項公眾地方作出擾亂秩序的行為、1項襲警，1項襲擊致他人身體受嚴重傷害及1項有意圖而傷人罪。（王仁昌攝）

去年7月14日沙田新城市廣場發生警民衝突，1名港大畢業生涉咬斷警員手指及襲警等，他否認襲警及襲擊致他人身體受嚴重傷害等罪，案件今（12日）於灣仔區域法院開審。控方開案陳詞指，案發時1名偵緝警長制服被告期間被咬斷無名指末端，根據精神科報告，被告當時行為屬自願，沒有證據指眼部疼痛或驚嚇會令人作出咬噬行為。

被告杜啟華（24歲）否認1項公眾地方作出擾亂秩序的行為、1項襲警，1項襲擊致他人身體受嚴重傷害及1項有意圖而傷人罪。

控罪指，被告於2019年7月14日在沙田新城市廣場內作出擾亂秩序的行為；在新城市1期L3層襲擊警員葉卓軒；及非法傷害梁高級警司梁子健，意圖使其身體受嚴重傷害；另於新城市COACH店鋪外有意圖而傷害偵緝警長梁啟業。

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控方開案陳詞指，去年7月14日晚上9時40分，約數百人在沙田新城市廣場內聚集，有人向進入廣場驅散的警員投擲水樽及雨等硬物，而被告人曾站於廣場L4層，向L3層投擲1把雨傘，及後從L4層跑向L3層。

同日晚上9時54分，高級警司梁子健及警員葉卓軒到新城市廣場L3層增援，葉與1名女警驅散群眾時，葉被人用硬物擊中背部及後頸數次，而當葉轉身及打算追截時，女警跌倒，及遭數名載黑色口罩的人士以雨傘襲擊；閉路電視拍攝到被告當時曾拾起地上雨傘，及打向葉的背部。

高級警司梁子健到達L3層後看見同事被包圍，遂上前支援，惟其後被20人包圍，被告持傘衝出來，梁子健失去平衡，被告用右手抓向其背心及用左手持傘襲擊其頭部，梁子健用手抵擋，其後右手無名指受傷。梁子健喊「停手」，被告其後轉身逃去。

梁子健其後於L3層COACH店鋪外追上被告，兩名偵緝警員上前協助制服被告，其中偵緝警長梁啟業用右手按向被告頭部，被告反抗，梁啟業的右手無名指末端甲床部分被咬斷；被告其後被捕及送往葵涌警署，被告警誡下保持緘默。

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控方開案陳詞又指，根據精神科醫生報告，被告當時咬斷警長指骨的行為屬於自願性質，其咬噬力強勁導致指骨基部粉碎性骨折，而眼部疼痛不會使人反射性地咬噬，亦沒有文獻指出咀嚼肌會因驚嚇而作出咬噬。

控辯雙方承認事實指，案發後，梁子健同日被送院，醫院報告指其右手無名指遠端指骨部分有骨折；梁啟業亦於同日被送院，其右手無名指甲床至末端部分折斷，並於同日進行斷指再植手術。被告案發時身穿的短袖裇衫化驗後，在裇衫右前衣袖及近底處驗出梁啟業的血跡。聆訊今午續。

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記者：王仁昌