【使徒行者3】三哥苗僑偉出獄重獲自由　卓Sir歡喜哥爆Seed一同回歸【有片】

▲ 三哥許紹雄宣傳《使徒行者3》。

TVB台慶劇《使徒行者3》陣容鼎盛，由三哥苗僑偉、許紹雄、馬國明、黃智雯、張振朗、黃翠如、袁偉豪等演出。三哥苗僑偉接受訪問時與許紹雄一起預告自己與林峯回歸。

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《使徒行者》提及，卓Sir（苗僑偉飾）為保護「爆Seed」（林峯飾）前途，替其頂罪因槍傷人判入獄3年。卓Sir表示：「做臥底結局只有兩個，不是做人就是做鬼，我也累了，以後靠你們年輕一輩了。」

▲ 卓Sir入獄。（youtube截圖）

《使徒行者3》，卓Sir即將重獲自由，三哥以卓Sir身份接受訪問。主持人表示：「聽說這幾年黑道大佬很照顧你，有點沒有什麼秘聞分享？」三哥回應：「在獄中的確受到不少人照顧，也認識了不少新朋友。」

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主持人好奇卓Sir的「新朋友」會不會令他兩邊不是人時，三哥自信表示：「卓凱這個人也不需要其他人去相信，做自己可以。」

▲ 《使徒行者3》爆Seed回歸。

三哥更預告希望尋回一個人，就是爆Seed，更有秘密任務。這時歡喜哥（許紹雄飾）亂入訪問，有大事件找卓Sir，三哥認為非常好，《使徒行者3》也要預上爆Seed。

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