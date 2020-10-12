【婚禮鬧劇】伴娘當新娘面飛撲強吻新郎　婚禮司儀4個字打圓場化解尷尬

▲ 伴娘當新娘面飛撲強吻新郎，婚禮司儀4個字打圓場化解尷尬。

新婚是大喜日子，但若然賓客玩過火，分分鐘破壞婚禮兼傷害友情。內地不時發生婚「婚鬧」事件，近日網上流傳片段，一名伴娘在婚禮上突然飛撲向新郎，當眾對他強吻，新娘隨即面色大變，現場氣氛更十分尷尬，幸好婚禮司儀反應夠快，用簡單一句話打圓場化解尷尬。

根據內地媒體報道，河南一名婚禮司儀近日在微博分享一則影片，片中可見一對新人站在台上接受伴郎及伴娘的祝福，當輪到伴娘時，她先祝福新人「以後爆美、爆富」，隨即奔向新娘送上擁抱，豈料下一秒竟飛撲向新郎，抱着他的面強吻。

新郎反應過來後，立即轉過頭，用手推開伴娘，但一旁的新娘見狀面色大變，看起來相當驚慌，一面難以置信，而現場氣氛亦變得十分尷尬。

幸好婚禮司儀反應夠快，向伴娘說「還有我呢」，試圖緩和氣氛，台下的賓客才發出笑聲。不過司儀事後表示，新娘當時沒有說話，「真不知道這背後有什麼樣的故事」。

不過，有自稱是新娘的人在網上回應，指伴娘是她的好朋友，和新郎的關係亦很好，兩人以「哥們」相稱，當日只是太為一對新人感到開心。

影片引起網民熱議，不少人稱讚司儀反應快，亦有人留言，「防火防盜還要防閨蜜」、「這伴娘暗戀新郎很久了吧？終於控制不住自己」、「這位新娘連賊都分不清楚，竟然叫來做伴娘」。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣