【廚具推介】實測Rasonic層層疊腸粉電蒸鍋 蒸蔥花蝦米腸+養顏芝麻卷零失敗【附食譜詳情】
不知大家喜不喜歡吃腸粉？特別是皮薄餡靚熱呼呼的腸粉，越吃越開胃。可是，這麼遠外賣到家，多麼熱呼呼的腸粉都變凍，不如試用Rasonic最近推出的層層疊腸粉電蒸鍋做腸粉，2分鐘便蒸好腸粉！還可以做其他精緻點心。
組件及特色
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組件包括主機、透明蓋、2個蒸架、量杯、膠刮、差電線、2個不鏽鋼盤及倒汗水收集盤。這部層層疊腸粉電蒸鍋設置過熱安全保護，透明蓋設有排氣口，而主機亦有MAX、MIN水位標示，不鏽鋼盤為食用級304不鏽鋼盤。
蔥花蝦米腸材料
粘米粉 50g
栗粉 10g
澄麵 3g
水 150ml
蝦米 適量
蔥 適量
功能：Roll
蒸煮時間：2 mins（單層約2分鐘/雙層約2.5分鐘）
份量：調出的米漿約215ml，以每條30-40ml為1條，可製7條腸粉。
點擊大圖了解蔥花蝦米腸做法：
做法
1. 蝦米先用熱水浸泡半小時，切小粒備用。
2. 蔥切粒備用。
3. 倒入適量清水，選擇腸粉功能（Roll），預熱不鏽鋼盤約10分鐘。
4. 倒出不鏽鋼盤的水份，掃上食油備用，再預熱約2分鐘。
5. 將粘米粉、栗粉、澄麵倒進碗中，然後加入清水及少量食油，攪拌至所有顆粒融掉，加入蔥粒。
6. 將40ml粉漿倒入已掃食油的不鏽鋼盤，稍微傾斜不鏽鋼盤使粉漿平均分佈盤上。
7. 接著加入蝦米粒，然後將托盤連不鏽鋼盤放回專用蒸架內2分鐘。（單層蒸煮時間約2分鐘，雙層蒸煮時間約2分30秒。）
8. 將托盤拉出，然後使用隨機附送的膠刮將粉皮摺疊／捲成膠粉形狀。
9. 添加調料後即可食用。
養顏芝麻卷
材料
黑芝麻粉 50g（或將黑芝麻炒香後磨粉）
粘米粉 50g
馬蹄粉 15g
水 200ml
砂糖 適量
食油 適量
點擊大圖了解芝麻卷做法：
做法
1. 倒入適量清水，選擇腸粉功能（Roll），預熱不鏽鋼盤約10分鐘。
2. 倒出不鏽鋼盤的水份，掃上食油備用，再預熱約2分鐘。
3. 將黑芝麻粉、粘米粉、馬蹄粉及砂糖倒進碗中，加入清水及食油並攪拌並過篩。
4. 將60ml粉漿倒進已塗抹食油的不鏽鋼盤中，稍微傾斜不鏽鋼盤使粉漿平均分佈盤上，然後將托盤連不鏽鋼蒸盤放回專用蒸層內。（單層蒸煮時間約2分鐘，雙層蒸煮時間約2分30秒。）
5. 將托盤拉出，待涼30秒然後使用膠刮將粉皮捲成芝麻卷形狀。
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責任編緝：王芷瑩
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