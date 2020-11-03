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【廚具推介】實測Rasonic層層疊腸粉電蒸鍋　蒸蔥花蝦米腸+養顏芝麻卷零失敗【附食譜詳情】

休閒消費 18:07 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Rasonic層層疊腸粉電蒸鍋可輕易蒸出不同點心。

不知大家喜不喜歡吃腸粉？特別是皮薄餡靚熱呼呼的腸粉，越吃越開胃。可是，這麼遠外賣到家，多麼熱呼呼的腸粉都變凍，不如試用Rasonic最近推出的層層疊腸粉電蒸鍋做腸粉，2分鐘便蒸好腸粉！還可以做其他精緻點心。

主持Ricca示範以Rasonic層層疊腸粉電蒸鍋蒸出不同點心。（越玲瓏攝）

組件及特色

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組件包括主機、透明蓋、2個蒸架、量杯、膠刮、差電線、2個不鏽鋼盤及倒汗水收集盤。這部層層疊腸粉電蒸鍋設置過熱安全保護，透明蓋設有排氣口，而主機亦有MAX、MIN水位標示，不鏽鋼盤為食用級304不鏽鋼盤。

蔥花蝦米腸材料

粘米粉　50g

栗粉　10g

澄麵　3g

水　150ml

蝦米　適量

蔥　適量

功能：Roll

蒸煮時間：2 mins（單層約2分鐘/雙層約2.5分鐘）

份量：調出的米漿約215ml，以每條30-40ml為1條，可製7條腸粉。

點擊大圖了解蔥花蝦米腸做法：

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做法

1.　蝦米先用熱水浸泡半小時，切小粒備用。

2.　蔥切粒備用。

3.　倒入適量清水，選擇腸粉功能（Roll），預熱不鏽鋼盤約10分鐘。

4.　倒出不鏽鋼盤的水份，掃上食油備用，再預熱約2分鐘。

5.　將粘米粉、栗粉、澄麵倒進碗中，然後加入清水及少量食油，攪拌至所有顆粒融掉，加入蔥粒。

6.　將40ml粉漿倒入已掃食油的不鏽鋼盤，稍微傾斜不鏽鋼盤使粉漿平均分佈盤上。

7.　接著加入蝦米粒，然後將托盤連不鏽鋼盤放回專用蒸架內2分鐘。（單層蒸煮時間約2分鐘，雙層蒸煮時間約2分30秒。）

8.　將托盤拉出，然後使用隨機附送的膠刮將粉皮摺疊／捲成膠粉形狀。

9.　添加調料後即可食用。

養顏芝麻卷

材料

黑芝麻粉　50g（或將黑芝麻炒香後磨粉）

粘米粉　50g

馬蹄粉　15g

水　200ml

砂糖　適量

食油　適量

點擊大圖了解芝麻卷做法：

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做法

1.　倒入適量清水，選擇腸粉功能（Roll），預熱不鏽鋼盤約10分鐘。

2.　倒出不鏽鋼盤的水份，掃上食油備用，再預熱約2分鐘。

3.　將黑芝麻粉、粘米粉、馬蹄粉及砂糖倒進碗中，加入清水及食油並攪拌並過篩。

4.　將60ml粉漿倒進已塗抹食油的不鏽鋼盤中，稍微傾斜不鏽鋼盤使粉漿平均分佈盤上，然後將托盤連不鏽鋼蒸盤放回專用蒸層內。（單層蒸煮時間約2分鐘，雙層蒸煮時間約2分30秒。）

5.　將托盤拉出，待涼30秒然後使用膠刮將粉皮捲成芝麻卷形狀。

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責任編緝：王芷瑩

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