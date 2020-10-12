新巴城巴App無障礙設計 全面推動傷健共融

互聯網是當今生活不可或缺的一部分，大家可透過電腦或智能電話，在網上輕鬆進行各式各樣的活動，例如獲取最新資訊、娛樂消遣、網購或預訂服務以及和親朋好友聯繫等。不過，許多人或許沒有察覺到的是，很多網站和流動應用程式（App）都有無障礙設計，令殘疾人士一樣能夠享受到互聯網對生活帶來的便利。

香港是國際大都會，很多公共地方都設有共融設施讓殘疾人士使用。新世界第一巴士服務有限公司及城巴有限公司（下稱新巴城巴）作為服務香港市民的公共交通機構，一直秉持無障礙服務理念，在各種設施與服務中也以「傷健同用」為設計原則，新巴城巴App更於2016、2018年連續兩屆奪得「無障礙網頁嘉許計劃」- 流動應用程式組別的金獎，貫徹其傷健共融方針。

新巴城巴公眾事務經理李建樂表示，巴士的各種設備最能體現到無障礙理念，「全線巴士已採用低地台設計，部份巴士更設有兩個輪椅位，方便殘疾人士乘搭。車廂內的資訊告示牌亦設有凸字標記，讓視障人士也可以了解相關資訊。」

▲ 車廂內的資訊告示牌設有凸字標記，讓視障人士也可以了解相關資訊。

硬件配套重視無障礙元素，軟件設計當然也不會忽略。李建樂表示，在建設網站時參考了國際無障礙設計標準，以及政府資訊科技總監辦公室的無障礙網頁手冊。此外，新巴城巴App亦於2015年起進行改革，提升了App的無障礙功能以供殘疾人士使用。「在App誕生之初，兩大操作系統陣型(iOS和Android)對無障礙的支援有限。直至2014年兩個操作系統陸續改善及支援無障礙設計，加上政府提供的無障礙流動應用程式手冊、範本及規格指引，我們覺得是時候在App上加入無障礙功能。」

參考用家體驗作更改

萬事起頭難，李建樂表示製作無障礙App也遇到不少挑戰，「雖然可以參考國際標準及政府指引，但如何提升App的無障礙功能，以方便不同的殘疾人士使用，也需要逐步嘗試與摸索。」無障礙設計主要便利殘疾人士使用，他們的意見最值得關注和參考。因此，每次有更新版本推出，公司代表都會與不同的殘疾人士團體溝通，從真正用家的親身體驗中聽取意見，再不斷改善。「很多殘疾人士團體，尤其是視障團體，都很樂意分享用家體驗。有很多細節，我們在改版時沒有留意到，以為新加入的功能可幫助所有用家，但實際情況中，舊版的某些功能可能更有用。例如新版本簡化了鍵盤設定，本意是幫助用家更容易搜尋巴士路線，但原來視障人士必須要使用電話預設鍵盤的語音功能來搜尋，在得悉他們的意見後，我們也立即更改，若電話啟用了無障礙功能，搜尋路線時會用回預設鍵盤。」

▲ 李建樂表示會持續發展更多新功能改善用戶體驗，同時亦會照顧殘疾人士的需要，優化無障礙功能。

頁面設計以實用為主

設計及改進無障礙網頁和流動應用程式，需要花額外資源及精神去研究，但李建樂認為這是非常值得及有需要去做的事，「公共交通機構是以服務大眾為宗旨，每項設施都要做到傷健共融，讓所有人都受惠得到。我們在設計網站及Apps時，刻意減少一些花哨的設計，以實用為主，使無障礙版本更容易配合得到。」

經過多年來不斷改進，新巴城巴App目前已經具備如實時抵站時間查詢、推播通知、受阻提示等功能。展望未來，李建樂表示會持續發展更多新功能改善用戶體驗，同時亦會照顧殘疾人士的需要，優化無障礙功能，繼續服務大眾，貢獻社群。

Info Box

無障礙網頁嘉許計劃簡介

自2013年起，政府資訊科技總監辦公室與平等機會委員會攜手舉辦「無障礙網頁嘉許計劃」，而香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）則自2018年起接手主辦，以鼓勵的方式推動各界機構和企業的網站及流動應用程式（App）採用無障礙設計，讓殘疾人士可以善加利用互聯網激發潛能及處理生活所需，幫助香港發展成為傷健共融的國際城市。

「無障礙網頁嘉許計劃」旨在透過HKIRC的龐大客戶網絡讓更多。hk 網站和App採用無障礙設計，令「網絡無障礙」的願景得到社會更廣泛的認同和實踐。而無障礙網頁讓所有人（包括殘疾人士）都能在清晰及無障礙的情況下使用互聯網，對促進數碼生活普及化大有幫助。對企業和機構而言，一個無障礙的網絡，既有助服務及產品推廣，亦有助建立和諧共融的社會。

網址: https://www.web-accessibility.hk

（資料由客戶提供）

