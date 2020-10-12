  • 31°C
香港時間 : 20201012日 (一) 15:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉以手機遊戲利誘女童製作色情物品　37歲男教師提堂還押候查

社會 14:17 2020/10/12

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

案件在沙田法院提堂。（資料圖片）

37歲小學男教師涉透過手機遊戲，以提供虛擬武器利誘未成年少女拍攝不雅照片及影片，涉案男教師被控1項促致未滿16的人製作色情物品罪，案件今（12日）於沙田裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至11月9日作進一步調查，包括疑似另外6名受害人，被告申請保釋被拒，還押候訊。

被告為37歲男子邱智豪，報稱教師，被控1項促致未滿16的人製作色情物品罪，控罪指他於2020年8月某日在香港某處促使未滿16歲的X製作色情物品，即4張相片，而X是該物品中的色情描劃對象。

控方申請押後案件作進一步調查，包括查閱被告手機中的不雅照片及片段等20多個檔案，控方指暫時涉案另有6名受害人，部分疑為未成年少女，警方需時調查。被告申請保釋被拒，案件押後至11月9日再訊，期間被告還押候訊。

據悉，被告與受害少女X經網絡遊戲認識，被告以提供虛擬武器利誘未成年少女拍攝不雅照片及影片，當中包括裸體照。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂

相關文章

【施政報告2020】林鄭月娥：新一份《施政報告》延至11月底前發表　
今日 11:36
【施政報告2020】林鄭月娥：新一份《施政報告》延至11月底前發表　
【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案　個案再回升至雙位數
今日 10:21
【新冠肺炎】消息：今日新增約11宗確診個案　個案再回升至雙位數
【新冠肺炎】袁國勇團隊揭抗潰瘍藥可抑制新冠病毒　有望成未來新治療藥物
今日 12:34
【新冠肺炎】袁國勇團隊揭抗潰瘍藥可抑制新冠病毒　有望成未來新治療藥物
電玩手遊

最高瀏覽

【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
10:27 2020/10/11
【前度放閃】馮盈盈醫生舊愛公開新歡合照 疑入紙結婚FYY復合無望
【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡
13:17 2020/10/11
【功課壓力】疑未做完功課遭爸媽責罵　小六女生難抵壓力26樓墮下亡
【婚變疑雲】柳俊江疑發表離婚宣言 暗示跟太太十年情斷：為自己而活
13:52 2020/10/11
【婚變疑雲】柳俊江疑發表離婚宣言 暗示跟太太十年情斷：為自己而活