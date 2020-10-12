涉以手機遊戲利誘女童製作色情物品　37歲男教師提堂還押候查

▲ 案件在沙田法院提堂。（資料圖片）

37歲小學男教師涉透過手機遊戲，以提供虛擬武器利誘未成年少女拍攝不雅照片及影片，涉案男教師被控1項促致未滿16的人製作色情物品罪，案件今（12日）於沙田裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至11月9日作進一步調查，包括疑似另外6名受害人，被告申請保釋被拒，還押候訊。

被告為37歲男子邱智豪，報稱教師，被控1項促致未滿16的人製作色情物品罪，控罪指他於2020年8月某日在香港某處促使未滿16歲的X製作色情物品，即4張相片，而X是該物品中的色情描劃對象。

控方申請押後案件作進一步調查，包括查閱被告手機中的不雅照片及片段等20多個檔案，控方指暫時涉案另有6名受害人，部分疑為未成年少女，警方需時調查。被告申請保釋被拒，案件押後至11月9日再訊，期間被告還押候訊。

據悉，被告與受害少女X經網絡遊戲認識，被告以提供虛擬武器利誘未成年少女拍攝不雅照片及影片，當中包括裸體照。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂