【開心速遞】《愛回家》Anita被言少戲弄佐治救美　梁茵情深望張明偉或成新CP【有片】

▲ TVB劇《開心速遞》的Anita（梁茵飾）和George（張明偉飾）或會發展成情侶。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》似乎有新CP登場，拜金女Anita（梁茵飾）黏着大言少（林子超飾），甘願被戲弄藉此換取價值不菲的禮物。看在眼內的George（張明偉飾）得悉Anita被戲弄背後的真相，告知Anita並聯手對付大言少，而George和Anita這一對似乎有機會發展成情侶。

昨晚（10月11日）播出的第1025集《開心速遞》「拜金女再出擊！」，劇情講述Venus自從解咒未竟全功後一蹶不振，Anita遂要加倍努力，望能釣得金龜。George帶安仔（周嘉洛飾）、凌凌（吳偉豪飾）到富二代聯會，物色投資補習社的新股東，發現Anita陪言少（林子超飾）同來，為得獎賞更不惜犯險。

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George勸她小心言少，Anita卻不以為然。George經常遇到Anita，見她甘受言少戲弄，及後卻聽到言少與友人交談，得悉言少的陰謀。George與心如（蘇韻姿飾）約了投資者洽談入股之事，此時卻收到Anita的求救電話。

George連投資者也不理會，趕往Anita家中與她一起聯手對令大言少。其後，Anita請George吃飯答謝對方，不少觀眾認為拜金的Anita因英雄救美一事而喜歡George，二人或會發展成新CP。