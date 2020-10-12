被指與大埔開槍案有關　鍾雪瑩提堂申保釋被拒

▲ 案件今（12日）於粉嶺裁判法院提堂。（資料圖片）

本土民主前線成員鍾雪瑩被指與去年大埔開槍案有關，被控1項無牌管有槍械或彈藥罪，案件今（12日）於粉嶺裁判法院提堂。鍾暫時毋須答辯，案件押後至12月21日作進一步調查，以及與開槍案一同索取法律意見，鍾申請保釋被拒，還押候訊。

被告鍾雪瑩（29歲），報稱設計師，被控1項無牌管有槍械或彈藥罪，控罪指她於2019年12月20日在大埔翠屏花園地下5號舖外及翠屏花園某單位內，與男子蘇緯軒無牌管有槍械，即1支手槍連彈匣內有14粒子彈、2個手槍彈匣內有30粒子彈，以及 1支長槍 、6個長槍彈匣內有211粒長槍子彈。

控方押後案件作進一步調查，以及連同去年12月青年蘇緯軒在大埔開槍被控一案一同索取法律意見。辯方申請保釋被拒，被告還押至12月21日再訊。

據悉，鍾雪為與大埔開槍案的被告蘇緯軒於案發當日被警方截停，蘇疑開了一槍，鍾則逃脫，警方及後破獲涉案單位內槍械，並證實為真槍實彈。

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記者：林欣樂