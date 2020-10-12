幼稚園概覽網上版出爐　涵蓋全港逾千間幼園學費及雜費

▲ 2020/21學年幼稚園概覽網上版今日（12日）出爐，涵蓋全港約1,050所幼稚園的基本資料。（資料圖片）

教育局今日（12日）發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2020/21學年」網上版，為家長提供全港約1,050所幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料，助家長為子女選校時掌握更多相關資訊。

教育局發言人表示，概覽提供資料包括在本學年（2020/21學年）參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在本學年的核准學費等，如幼稚園已參加計劃，概覽會顯示扣減政府資助後的核准學費。家長亦可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費，包括學費及膳食費（如適用）的詳情。

發言人續說，概覽同時登載各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、主要代辦項目參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。概覽亦設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。

概覽同時設有流動應用程式版，以供下載；編印本將於本月31日起放置在教育局區域教育服務處、民政事務總署民政諮詢中心、衞生署母嬰健康院、社會福利署綜合家庭服務中心、各公共圖書館、民政事務總署資助的少數族裔人士支援服務中心等地點，供家長查閱。

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責任編輯：馮琪雅