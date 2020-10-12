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林鄭下午率2司長3局長赴深圳周三返港　張建宗署理職務

政治 15:09 2020/10/12

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林鄭月娥下午率團赴深圳。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥下午率領港府代表團前赴深圳，出席在星期三舉行的深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。林鄭將於星期三下午返港，離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。
 
代表團成員包括：財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恒及行政長官辦公室主任陳國基。

政府發言人表示，深圳作為國家改革開放和現代化建設先行先試的地區，吸引不少港商在改革開放初期在深圳投資，推動深圳經濟高速發展。而香港至今仍是深圳最大的外資來源地，近8萬家企業在深圳營運，隨着深圳進一步對外開放，香港亦一直發揮連繫人角色，為深圳以至其他內地企業提供「引進來、走出去」的雙向支援和服務，發言人形容，香港在深圳以至國家的改革開放歷程中，既是「貢獻者」，也是「受惠者」。
 　 
發言人續稱，過去幾年，香港和深圳合作範疇更加廣泛。加上廣深港高鐵香港段及蓮塘／香園圍口岸相繼開通，大大方便了兩地人員的往來。發言人表示，香港與深圳作為粵港澳大灣區中心城市，將以優勢互補，共同推進大灣區發展。

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責任編輯：林曉君

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