財富傳承新工具 富裕一族的精明之選

近年亞太區財富快速增長，區內高資產淨值人士不斷增加，而富裕人士對於財富傳承的需求亦愈來愈大。除了確保財富順利傳承，他們如何在充滿不確定性的環境下避險、並達致保全和增值資產之效﹖作為近年新興的財富傳承工具，人壽保險憑其確定性增長、安全有效、彈性靈活等特性，成為富裕一族的精明之選。

45歲的Kelvin擁有穩定事業和美滿家庭，近來他有意計劃財富傳承，因他向來習慣未雨綢繆，更希望及早為兒子作好準備，「希望他無後顧之憂，人生擁有更好的資源，亦希望財富能惠及至子孫後代。」他留意到，近年愈來愈多保險公司以傳承為主題，推出超長年期的跨代壽險計劃，而且處理程序亦相對較簡單靈活。

著重確定性和長期規劃的他認為人壽保險在財富傳承方面的優勢突出，「可以確保財富按意願順利傳承、確保不受糾紛影響、確保財富升值，無疑是不錯的方案。」而中國太平人壽保險（香港）有限公司最近就推出了分紅壽險計劃——「盈滿世代儲蓄計劃」「下稱（盈滿）」，能助投保人輕鬆規劃財富傳承，並達到資產的保全和增值，及提供多項嶄新的保障特點。

無限次轉換受保人

「窮不過三代」令人欣喜，但「富不過三代」卻令人擔憂， 像Kelvin一樣，累積了一定的財富，希望跟子孫後代分享創富成果的富裕人士，比比皆是，而盈滿所提供的「轉換受保人選項」正正可達到「富過三代」的目標。

計劃允許自第2個保單年度起，就可無限次申請以另一人取代現有受保人作為保單的替代受保人，而保單的保障期將延至替代受保人身故當日為止。如此下去，一張保單就可以滿足父傳子、子傳孫，或者祖父輩直接傳至第三代的需求，確保令財富得以跨代，甚至無限傳承。

更改後續保單持有人及後續受保人

家人變仇人、子孫對簿公堂……財富傳承失敗個案大家見不少。若投保了盈滿，則可隨時透過「後續保單持有人選項」指定或更改保單的後續保單持有人，以便保單於首名保單持有人不幸身故且保單沒有被轉讓的情況下，由後續保單持有人管理有關保單。此外，自第2個保單年度開始，亦可申請「後續受保人選項」指定或更改保單的後續受保人。成功申請後，一旦首名受保人不幸身故，後續受保人將成為新的受保人，讓保單繼續生效。

這意味着，計劃能確保財富按意願傳承、避免破壞親人關係。同時由於人壽保險具有一定的私密性，與執行遺囑繼承必須公開的程序不同，亦能減省協商和辦理繁雜手續的時間和心力。

財富跨年代滾存

保險重保障，具資產保值之功能，而透過人壽保險計劃財富傳甚至能達到資產增值之效，因為保單的財富價值會隨時間，跨世代不斷滾存增值，成為長遠增值財富的工具。

以35歲的James為例，他育有一個5歲的兒子Jameson，他投保了「盈滿世代儲蓄計劃」，已繳保費總額為30萬美元。就下表所見，當James年屆70歲，預期退保權益將為140多萬美元，高達已繳保費總額的4.8倍；而當James轉換保單的保單持有人及受保人為Jameson，Jameson在70歲時便可獲630多萬美元的預期退保權益，高達已繳保費總額的21倍。而且Jameson以後亦可選擇申請轉換保單的保單持有人及受保人至他的下一代，將保單的預期退保權益繼續傳承，讓財富不斷累積。





終身人壽保障 短至3年保費期

計劃又提供終身人壽保障，假如受保人不幸身故，而保單在記錄上並沒有後續受保人，指定受益人將獲發身故權益，紓緩突發的財務負擔。

而且計劃的保費年期僅為短短3年，預期總回本期更短至5年，投保人能夠靈活配置資產。在支付保費方面，投保人可以選擇分3年支付保費，按年支付，保費金額保證在整個保費年期內固定不變。此外，投保人亦可選擇一次過繳付所需保費，於投保時支付首年保費並同時預付保費年期內餘下兩年的保費，而預繳保費更能以保證年利率3.5%積存。

James認為，更方便全面、更具效率的財富傳承規劃已經成為很多富裕人士關注的焦點。而盈滿具有多項保障和優勢，不但在財富傳承方面起重要作用，亦可助大家實踐多元化目標，其他特點如透過終期紅利鎖定選項及現金提取，可令財富調動更具彈性。

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（特約）