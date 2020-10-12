【千萬獎賞大放送】富途成立8周年　推888萬獎品及188萬現金獎賞活動

▲ 富途成立8周年，推888萬獎品及188萬現金獎賞活動。

富途證券國際（香港）有限公司（下稱「富途」）宣佈正式邁向8週年！為答謝市民過去8年的支持，富途將於今日（10月12日）至11月10日， 在全港進行千萬獎賞大放送活動，號召全民加入全城騎牛搵「碼」的週年活動，用戶只需以富途牛牛APP掃描隱藏於全港的QR-Code，集齊5款富途牛牛行蹤，即有機會瓜分高達888萬獎品及188萬現金。

富途牛牛QR-Code 將藏身在全港九新界多個電車站、港鐵站、巴士站、巴士車廂內、的士車身及不定期在富途的流動車、facebook及Instagram限時送出，用戶只需要掃描指定QR-Code，即可獲得一隻換上新裝的牛牛，並隨即瓜分888萬的豐富獎賞。

富途更額外加碼送出188萬元現金

而為感謝用戶對於富途不遺餘力的支持，富途更額外加碼送出188萬元現金，能夠集齊富途牛牛、極速開戶牛、大象財富牛、安逸富途牛及富途尊貴牛5款8週年牛牛的幸運兒，即可獲得齊分188萬現金終極大獎資格。

QR-Code對應牛款會在不同時間更新，而富途尊貴牛設有數量限制，以先掃先得的方法獲得，想獲取富途尊貴牛的行蹤，記得追蹤富途Instagram @futufriends。除此之外，用戶亦可以與朋友交換及分享重複的牛牛，務求有獎齊Fun！詳情參閱https://j.futunn.com/0023eh

富途證券創辦人李華先生表示，富途證券自創立以來就以線上券商作為定位，以科技及創新驅動，完善產品及服務，以用戶體驗革新市場，並於這8年間不斷自我突破競爭優勢，從支援線上開戶、開設不同存款方法、直到全線上操作交易，並以最快0.0037秒極速落單領先市場。隨著Z世代成為投資市場新勢力，富途牛牛APP成為不少香港90後投資者的首選投資理財平台。

富途感激一眾投資者的意見及信任，未來富途將繼續按照當前的業務需求及發展部署，審視不同資本市場帶來的潛在價值，並於業務上拓展蓄勢待發的條件，秉承『讓投資更簡單，不孤單』的使命，誠邀大家加入，一起發現無限可能。

責任編輯：羅嘉欣