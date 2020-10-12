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【孝子之情】52歲孝子每天陪做運動20年　82歲母親感動：陪我一生到底吧！

親子 15:56 2020/10/12

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

52歲的鄭力每天都陪伴82歲媽媽做運動。

孝順不單是用口說，也不是給予多少物質享受，更需要長久的陪伴。吉林一名56歲兒子，每天都陪82歲的媽媽做運動，打乒乓球、羽毛球、飛碟等，至今已有20年。有兒子每天陪玩，母親也忍不住說，「我太幸福了」。

中國媒體報道，吉林省四平市56歲鄭力，陪82歲母親用擀麵棍打乒乓波的影片，在網路上爆紅。從影片可見，鄭力和媽媽都用擀麵棍尾部，精準地接發乒乓波，令人嘖嘖稱奇，紛紛大讚「高手在民間」。

鄭力表示，他從2000年開始陪母親鍛練，最初是為了舒緩媽媽的腰腿痛和肩周炎，開始與媽媽打網球和羽毛球。由於媽媽以往沒有做運動，為了增加趣味，鄭力就想出很多新奇玩法，例如用乒乓波拍的尾部來打波、用木質陀螺、網球拍等不同工具，又或者同時打兩個球等，提升難度。

我在下班時、或禮拜放假、那都必須陪她玩，冬天出不去，也要在家裡玩。

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每天陪媽媽練習

媽媽最喜歡的運動是頂球和飛碟，可謂是百玩不厭，而且幾乎每天都玩。鄭力早上、中午和晚上都會陪著媽媽練習，

我煮飯時，飯窩開始冒煙，我準備炒菜，她都要玩一下。

20年來，這些鍛練已成為每天的日常。很多鄰居都知道他陪伴母親運動的事，也紛紛向母親表示，羨慕她有個好兒子，這世界少有的。試過鄭力有一天沒空，媽媽就在牆上寫，「一日不見，如隔三秋」，

鄰居都說我孝順，我覺得還不太夠，但我母親挺滿意的，她說，「你就陪我一生到底吧！」打完球高興時也會說，「我太幸福了！」

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責任編輯：王明芳 

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