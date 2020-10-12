【十大傑青】視障女高音蕭凱恩談成長挫折 曾探訪孤兒以自身經歷勉勵

▲ 蕭凱恩天生開朗，喜愛探索。（曾有為攝）

近日獲第48屆「十大傑出青年選舉」的視障女高音兼中大音樂系首個視障畢業生蕭凱恩（Michelle），接受電台訪問，談及成長背景及失去視力的背景下，如何正面和樂觀迎接挑戰，也分享對音樂的學習經過。

蕭凱恩早前接受新城知訊台節目《詩情廿四味》「堅毅人生」系列，暢談成長經過。Michelle幼時因患眼癌需要切除眼球，從此失去視力，失明後，不論是日常生活或照顧自己方面都會面對很多困難或挑戰。

她憶述，自己2歲時便發現對音樂充滿興趣，甚至被爸爸發現擁有「絕對音準」的才能，年紀小小便能自我揣摩旋律及音調，彈奏出一首樂曲，可謂才華洋溢。同時，Michelle形容音樂就好像快樂的泉源、夥伴和敦促自己前進的老師。

▲ 蕭凱恩接受《詩情廿四味》訪問。（新城提供）

Michelle又分享在學習和追求音樂的過程中遇到的困難，幼稚園老師曾表示失明人士很難學習音樂，因看不見琴譜。她自中一起便就讀於主流學校，中四選科更立志主修音樂，但當時老師指以當下成績並不足以考入音樂系。

雖然如此，Michelle仍堅持學習，提高學術成績，努力練習音樂。幸得家人支持，給予空間和前進的動力。

Michelle指心態很重要，在艱辛的過程中，快樂是選擇，改變自我，心態最重要。她最印象深刻的挑戰，就是考取第八級樂理公開試時，當時希望能獲取過往試題作準備。

▲ 曾跟管弦樂團一同演出。

可是由於Michelle是近20年來首位視障人士報考第八級樂理，資料從未曾更新，若製作近十年樂理試題，費用十分高昂。這個經驗讓Michelle察覺到這方面資源不足，將來目標是開辦視障音樂學校，貢獻社會。

除了音樂培養外，Michelle亦積極參與慈善活動和演講，希望能藉着個人經歷與別人拉近距離，用音樂感染其他人。

她同時形容自己彈琴就好比一個廚師制作新菜式，完成後帶有滿足感，而家人朋友就好像試菜一樣為她點評，最終呈上具有個人秘方的成果。

近日Michelle以義工身份往中國河南的「愛滋村」，進行探訪和教導當地孤兒學習音樂和英文，期間一名孤兒哭泣，因為許多年未曾有人來探望，令Michelle體會到多一份關心可以溫暖人心。最後，Michelle很感激父母的不放棄，讓她有機會選擇自己喜歡的項目，對他們表達最深的敬意。