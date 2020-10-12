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【施政報告2020】民主派斥林鄭打破傳統押後　未把港人利益放首位

政治 15:50 2020/10/12

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民主派批評，林鄭月娥未有將港人利益放予施政首位。（陳國峰攝）

特首林鄭月娥今日宣布，將原訂兩天後公布的施政報告，押後至下月底或以前出爐，以便出席在深圳將舉行「深圳經濟特區建立40周年慶祝大會。民主派會議召集人胡志偉認為，林鄭決定打破多年傳統，是自我矮化的表現，未有將港人利益放予施政首位。

胡志偉直言，林鄭押後的理由完全不可信，因為施政報告早已準備長時間，解決香港社會水深火熱的疫情、經濟下行等問題，但林鄭為出席活動押後公布，是置香港市民於不顧。

他又認為，現時的施政報告變成要先讓內地評核，認為林鄭是自願矮化，遵循內地命令。

林鄭下午率2司長3局長赴深圳周三返港　張建宗署理職務

【施政報告2020】林鄭月娥：新一份《施政報告》延至11月底前發表　

公民黨郭家麒認為，香港經歷《逃犯條例》修訂、港區國安法制訂的困難時期，希望憑施政報告可以談民生，稍稍修補關係，惟現時臨時延後公布施政報告，是重重打擊一國兩制，政府的公信力亦蕩然無存。

郭直言，今次決定是前所未有，批評林鄭月娥說謊，因以前的特首延遲公布施政報告，早已交代發表日期，與今次林鄭做法明顯不同，而且今次的施政報告更可能已經印刷，過程中各級公務員亦出力準備，認為林鄭月娥需要道歉。

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記者：陳宛彤

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