【大劉千金】劉秀盈迎18歲罕發父女合照　大劉痛心呂麗君教子女仇視父親

▲ 劉鑾雄與舊愛呂麗君所生的女兒劉秀盈快將18歲。

綽號「大劉」的富商劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一對子女，長女劉秀盈（Zoe）快將18歲，並且富有藝術天賦，更獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書。本周五踏入18歲生日的Zoe，在社交平台罕有發布童年跟父親大劉合照，分享父女情。

大劉劉鑾雄跟舊愛呂麗君2014年分手，二人育有17歲大女劉秀盈（Zoe）和10歲兒子劉子鋒，而子女則跟隨媽媽生活。

富藝術天分，熱愛芭蕾舞及音樂的長女Zo，本周五（10月16日）18歲生日，昨日Zoe在個人社交平台罕有分享父女的溫馨合照。

▲ 罕有分享父女照。（取自IG）

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照片中5歲的Zoe伸出小手，輕撫父親的面頰，流出幸福笑容，大劉亦散發父愛。Zoe留言︰「Happy Father and Daughter day.」

Zoe又寫下童年往事，憶述拍照片時，自己只有5歲，正等着爸爸回家。當看到父親回家時，並且剃了鬚，因父親知道女兒不喜歡自己留鬍子，因鬚根尖尖很刺手，因此Zoe看到爸剃了鬚很高興，因此摸著爸爸的臉，並親吻父親。

兩父女一齊玩摺紙，十分溫馨。Zoe並Hashtag「I love my dad」和「I love my family.」

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跟呂麗君曾簽分手協讓

富商大劉與呂麗君於2014年分手，據悉分手時，曾跟對下簽下書面協讓，以防日後引起「爭產」紛爭。

不過，有傳呂麗君對大劉移情別戀心感不甘，大劉曾表示，呂麗君不止恨他，還要一對兒女也不喜歡他。

▲ 兩母女今昔合照。（取自IG）

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大劉更形容，呂麗君曾教子女仇視自己，令他感到十分痛心。

而當時二人交往期間，有指大劉除照顧其起居飲食，更給予大量現金、首飾等禮物，總值超過20億港幣。

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二人的女兒劉秀盈轉眼長大，且極具藝術天份，獲英國皇家舞蹈學院頒發證書的她，近年不時在社交平台分享練芭蕾舞及玩音樂的影片及照片。

早前更因拍片分享舞技，令母女所住的市值超過4億、位於山頂白加道31號A的獨立屋曝光。