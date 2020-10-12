【教師遭釘牌】九龍塘宣小教師提上訴批教育局不公　教協不排除提司法覆核

▲ 教協協助被取消教師註冊的老師向上訴委員團（教育事宜）遞交上訴通知書。（黃建輝攝）

九龍塘宣道小學一名小學教師因涉在教材中散播「港獨」信息被取消註冊。教協聯同律師今日（12日）代表涉事教師向上訴委員團（教育事宜）遞交上訴申請書，要求委員團公平﹑持平及專業地跟進，還教師一個公道。

協助涉事教師上訴的教協會長馮偉華表示，涉事教師主要教導學生言論自由的課題，引用的資料亦包括正反觀點，教協質疑教育局選擇性地披露資料，企圖指控涉事教師在教材中散播「港獨」信息，誇大其辭，企圖將取消教師註冊資格一事合理化。他認為個案絕對不合理，而整個調查過程不公道﹑黑箱作業，未有專業成分，質疑教育局打壓教師。

【教師遭釘牌】上訴委員會過去5年全部個案維持原判 教協指無相關先例可循難料勝算

教協要求教育局「懸崖勒馬」，撤回對涉事教師「釘牌」的決定，強調會支持涉事教師上訴，日後不排除就事件提出司法覆核，希望為教育專業釋放更多合理空間，以免因被打壓令教育失去本身原意。

教協副會長、教育界立法會議員葉建源說，上訴委員團（教育事宜）過去多處理簡單的個案，但今次個案備受關注，與委員團以往處理的個案有不同，期望委員團公正﹑持平地跟進。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩