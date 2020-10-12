【真人真事】聾啞學校學生在校車及校園遭性侵　逾百宗案受害者投訴無門改編成電影《無聲》

▲ 台灣聾啞學校發生逾百宗性侵案件，事件改編成電影《無聲》。

韓國電影《無聲吶喊》早已揭示韓國聾啞學校的校長與多名教師，向多位聾啞學生施暴和性侵犯的案件，不幸地，於台南亦有發生類近的案件。

入圍本屆金馬獎共8項提名的台灣電影《無聲》，將於金馬獎舉行前夕、11月19日在香港上映。電影改編自真人真事，講述於2009年至2011年發生在台南啟聰學校的性侵案，涉案學生多達300名，據悉涉案的老師卻仍在校園任教。

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▲ 故事講述發生於啟聰校園內的性侵案。（《無聲》劇照）

以真實事件為藍本的《無聲》，故事講述失聰少年張誠（劉子銓飾）轉到一所啟聰學校就讀。某日，他在校車上發現學生們在最後一排玩「遊戲」，眼見著心儀的女同學貝貝（陳妍霏飾）被同學們集體性侵。

可是貝貝認為大家只是在玩遊戲，認為張誠要融合就應該要加入，張誠面對著矛盾與掙扎，同時揭發出校園內更多的性侵案件。

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▲ 男主角劉子銓是藝人劉亮佐的兒子。（《無聲》劇照）

在《無聲》內所講的情節，在現實卻在發生，地點為台灣南部一所啟聰學校內。

於2009年因為一名女學生被性侵，家長向校方投訴，校方表示只要把女兒嫁給對方就不用調查和處理，就在處理官司的期間，發現這並非校園內的單一事件，隨即更爆出在2009年至2011年的期間，校內300多名學生發生超過100宗的性侵害案件，受害者為聽障學生，可是同時亦有聽障學生是加害者。

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▲ 電影主要場口發生於校車上。（《無聲》劇照）

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有台灣媒體找來受害人接受訪問，她表示眾多性侵案件除了個別性侵外，還有集體性侵，發生的場地包括學校、宿舍、浴室、廁所、校車、甚至在老師家中。

在校車上的集體性侵中，有同學邀請學弟加入向其中一名女學生加害，隨車的老師知道，卻認為這只是小事並未有處理。

受訪的學生提到，還去曾經向老師求救，望有人能伸出援手：「試過寫字條跟老師求助，但無人理會，老師都說是我們的錯。」

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▲ （《無聲》劇照）

幫助受害學生的人曾表示，因為涉事學生太多、案情嚴重，曾經有調查人員在訪談期間受不了，要暫停對話到外面哭。

另外，雖然《無聲》講述於2009年至2011年發生在台南啟聰學校的性侵案，可是有畢業於該校已20、30年的學生透露，早於他們就讀的年代，性侵事件已在啟聰的校園內發生，可是涉案的老師仍然在校園內任教。

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