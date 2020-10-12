【新冠肺炎】23歲女居蘇屋邨彩雀樓確診源頭不明　當局不排除是輸入個案

▲ 本港今日新增1宗源頭不明個案。

本港新冠疫情反覆，衞生署衞生防護中心公布，今日（12日）新增新增11宗確診個案，其中6宗屬輸入個案，其餘5宗為本地感染個案；另有少於10宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日下午公布最新疫情。

張竹君指，本港今日新增的5宗本地個案中，有4宗是與之前相關的個案，1宗為源頭不明個案（個案編號：5186），涉及一名23歲巴基斯坦裔的女子，她於7月11日到港，曾在火炭駿洋邨作2次檢測後均為陰性。

她在8月27日誕下嬰兒，當時都沒有確診，一直無病徵，至10月10日因為腰病入院，其後檢測是對病毒是弱陽性，同時身體有抗體，故為確診個案，與家人同居蘇屋邨彩雀樓。當局不排除她是一個輸入個案，但亦有可能是到港後才確診，會到她住的大廈派發樣本樽。

張竹君又指，現時社區的傳播性比較低，但未知她是何時感染，有可能是輸入個案但當時未能發現，亦有可能是在本港社區感染。另患者的嬰兒及丈夫為緊密接觸者，會送到檢疫中心。

劉家獻指，患者在8月24日入住廣華醫院，至8月27日誕下嬰兒，由於她當時沒有任何上呼吸道問題，故院方沒有替她作新冠肺炎病毒檢測。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩