【新冠肺炎】確診女生就讀屯門青年學院　連同IVE屯門分校須停課14天

▲ (湯炳強攝)

新冠肺炎疫情不定，衞生署衞生防護中心公布，今日（12日）新增11宗確診個案，其中6宗屬輸入個案，其餘5宗為本地感染個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日下午（12日）公布最新疫情。

群組個案方面，爆疫的葵涌私營殘疾人士院舍「國寶之家」再多2名院友(第5185及5187宗個案)確診，該群組累計17人發病。

第5,193宗個案是一名18歲女生，屬早前確診個案的緊密接觸者，在檢疫中心送院。她居於上水天平邨天喜樓，於屯門職訓局青年學院就讀，本月4日不適失去味覺，5日最後一日上課，10月8日到門診取樣本瓶化驗發現確診，由於涉事學院與隔鄰的香港專業教育學院屯門分校相近，學生會共用部分設施，2間院校須停課14天。

該女生亦於9月27日曾與約7人到過尖沙咀港威酒店房間聚會，及曾到粉嶺和興村體育館打羽毛球。張竹君指，個案疑為China Secret酒吧群組的第三代感染個案。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：蘇文軒