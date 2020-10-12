【新冠肺炎】本港今日新增11宗確診個案 5宗為本地個案

▲ 本港今日新增11宗確診個案 。

本地新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心指本港今日（12日）新增11宗確診個案，6宗為外地輸入個案，其餘5宗本地個案，4宗與早前個案有關，1宗源頭不明個案；另有少於10宗初步確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生下午交代最新疫情。

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張竹君指6宗為輸入性個案，分別從印度、德國、英國、瑞士及法國抵港。

第5184宗個案，為54歲女，10月10日由德國返港，為空中服務人士

第5188宗個案，為58歲男，乘LX138從法國返港，10月11日到港

第5189及5191宗個案，為58歲男及54歲女，乘CX252從法國到港，9月29日返港，10月7日起失去味覺

第5190宗個案，為23歲男，從瑞士經土耳其10月10日到港

第5192宗個案，為30歲男，從印度到港

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭家穎