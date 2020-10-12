【靚太廚房】蓮藕章魚豬腱湯 點揀蓮藕煲湯口感會粉糯？

▲ 蓮藕是當造食材。

明代醫學家張景嶽說：「春應肝而養生，夏應心而養長，長夏應脾而養化，秋應肺而養收，冬應腎而養藏。」大自然四季的氣候變化，影響着萬物的繁衍生息，所以每個不同的季節，應以不同的食物來配合生理變化，這才是健康之道。秋分過後，氣候轉涼而且變得乾燥，人體進入吸收的季節，是進補調理的時候，而秋天蓮藕當造，正是當造要食，不時不食。

蓮藕，生吃則性涼，熟吃則性溫。生蓮藕磨汁，有養陰生津、止咳、降血壓，甚至散瘀止血等功效，但身體虛寒者或孕婦不宜生吃。熟食蓮藕（炒菜、燜肉、煮老火湯、甜品）則老少咸宜，功效是潤肺生津、健脾開胃、調理五臟。蓮藕章魚豬腱湯，是一道傳統的廣東老火湯，最適合長者食用，有安神健腦及預防動脈硬化的功效。

市場上的蓮藕有兩種，一種是比較白色的，口感爽脆，另外一種是比較粉紅色的，口感粉糯，適宜用來煲湯。

做法：一斤豬肉洗淨，放冷水鍋中汆水，撈出瀝乾。一斤蓮藕洗淨分節切開，每節切口切去約一厘米的節。50克綠豆用清水浸泡半小時，用筷子把綠豆塞進蓮藕的孔中，填至八成滿。60克章魚乾洗淨，用溫水浸30分鐘。

用湯鍋煮沸約兩公升水，放下薑片、豬肉、蓮藕和章魚，大火加蓋沸煮10分鐘後，改中小火煮兩個半小時，加鹽調味即成。

綠豆可以釀入蓮藕孔中，也可以放入湯中同煮。如果是把綠豆釀入蓮藕的孔中，湯煮好後，撈出蓮藕切厚片，很是好吃。